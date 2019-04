Breitbandausbau: „Es ist wichtig, dass viele mitmachen“

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Ab jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Am Mittwochabend informierte Nordischnet-Projektleiterin Claudia Pelzl Vertreter aus Rat, Feuerwehr und Vereinen im Wagenfelder Rathaus über alle Details zum voraussichtlich im Herbst beginnenden Breitbandausbau. Es war der Auftakt zu den Informationsabenden, in denen Nordischnet in den nächsten Monaten Bürger in allen Kommunen des Landkreises über die Umstellung von Kupferleitung auf Glasfasertechnik und ihre Angebotspalette informieren wird.

Die Vertreter des öffentlichen Lebens sollten zuerst umfassend informiert werden, damit sie als vertraute Ansprechpartner bei Fragen ihrer Mitbürger dienen können. Am 17. April beginnen die Infoabende für die Einwohner. Außerdem werden nach Ostern Nordischnet-Mitarbeiter von Haus zu Haus gehen. Wem ein Geschäft an der Haustür nicht geheuer ist, der kann sich auch ab dem 25. April donnerstags in einer Sprechstunde im Rathaus informieren oder einen Beratungstermin mit Betreiber vereinbaren. Zusätzlich werden die Verträge an öffentlichen Orten ausliegen.

„Es ist wichtig, dass möglichst viele mitmachen. Das ist von immenser Bedeutung“, betonte Bürgermeister Matthias Kreye während der Auftaktveranstaltung. Denn ausgebaut wird nur, wenn es wirtschaftlich ist, also bis zum Ende der Vermarktung am 31. August genügend Verträge abgeschlossen werden können. Kreye sprach von einem Meilenstein für die Gemeinde Wagenfeld und den Landkreis. Daher hofft er, dass auch diejenigen, die nicht unbedingt eine schnelle Internetanbindung benötigen, über einen Glasfaseranschluss nachdenken. Zumal es ihn nie wieder so günstig geben werde wie jetzt.

+ Claudia Pelzl, Projektleiterin bei Nordischnet, informierte über den Breitbandausbau. © Russ

Wer einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Nordischnet abschließt und in einem „weißen Fleck“ (unter 30 Mbit/s) wohnt, bekommt den Anschluss in der Regel umsonst. Eine Ausnahme bilden etwa 100 dieser rund 2000 Gebäude, die so weit „ab vom Schuss“ stehen, dass eine Anbindung nicht wirtschaftlich wäre. Zum Teil würde ein Anschluss für ein einzelnes Haus 35.000 Euro kosten, so Kreye. Der Landkreis bemühe sich für diese Fälle um weitere Fördermittel, sodass sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt angebunden werden können.

Wer in einem besser versorgten Bereich – etwa im Wagenfelder Ortskern – wohnt, kann ebenfalls einen Glasfaseranschluss bekommen, muss dafür laut Pelzl aber 199 Euro zahlen. In allen Bereichen ist auch ein Anschluss ohne Vertrag möglich. Der kostet 795 Euro und könnte zum Beispiel für Eigentümer sinnvoll sein, die ihr Haus zukunftssicher machen wollen, deren Mieter aber keinen Vertrag mit Nordischnet abschließen möchte. Sobald „der Bagger vorbei ist“, wird’s laut Pelzl richtig teuer. Wer nachträglich eine Anbindung wünsche, müsse mindestens 3 500 Euro zahlen.

Wann genau ausgebaut wird, kann die Projektleiterin noch nicht sagen. Umgehend nach Ende der Vermarktung am 31. August werden alle Arbeiten europaweit ausgeschrieben. Das ist erforderlich, weil der Ausbau von öffentlicher Hand gefördert wird. „Das größte Problem ist der Tiefbau“, so Pelzl. Hier könne es zu Verzögerungen kommen. Eine gute Nachricht hatte sie in diesem Zusammenhang aber auch: „Es wird unter Licht gebaut.“ Das bedeutet, sobald in einem Bereich die Leitungen verlegt sind, sind sie nutzbar. Es muss nicht erst das gesamte Netz fertiggestellt werden.

Anbindung in der Regel ohne große Erdarbeiten

Der Anbindung eines Hauses an das Glasfasernetz ist laut Pelzl in der Regel ohne große Erdarbeiten gemacht. Eine kleine Erdrakete bohrt sich unterirdisch von der Hauptleitung bis zum Haus. Wahlweise ober- oder unterirdisch wird ein Loch für das Kabel durch die Wand gebohrt und auf der Innenseite ein Empfänger installiert. Von dort wird das Signal über Wlan oder Kabel im Haus verteilt.

Allen potenziellen Kunden, die auch den Telefonanschluss bei Nordischnet buchen möchten, rät Pelzl, ihren bisherigen Vertrag nicht selbst zu kündigen. „Das machen wir für sie.“ Nur so sei es möglich, die Telefonnummer zu übernehmen.

Für die Einwohner jedes Ortsteils sind gesonderte Informationsabende geplant, in denen Nordischnet über das eigene Angebot, Vorteile eines Glasfasernetzes gegenüber Kupferleitungen und technische Details der Verlegung des Glasfaserkabels informiert. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zum Ausbau allgemein und zu ihrem persönlichen Bedarf zu stellen. Wer zu seinem „eigenen“ Infoabend keine Zeit hat, kann auch einen der anderen Termine besuchen. Alle Einwohner der Gemeinde Wagenfeld, die in einem „weißen Fleck“ wohnen, werden in den kommenden Tagen eine schriftliche Einladung von Bürgermeister Matthias Kreye bekommen, aber auch alle anderen Interessierten seien selbstverständlich willkommen, betont Kreye. Die Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr und dauern etwa 90 Minuten. Zusätzlich steht ein Vertreter von Nordischnet vom 25. April bis Ende August donnerstags von 14 bis 18 Uhr in den Räumen der Stadtwerke im Rathaus als Ansprechpartner für Fragen oder für Vertragsabschlüsse bereit. Haßlingen: Mittwoch, 17. April, Grundschule Förlingen: Donnerstag, 18. April, Grundschule Ströhen: Dienstag, 23. April, Sporthalle Neustadt: Mittwoch, 24. April, Grundschule Bockel: Donnerstag, 2. Mai, Grundschule

Hintergrund

Nordischnet ist eine regionale Marke des Unternehmens GVG Glasfaser, das das Glasfasernetz vom Landkreis pachtet und betreibt.