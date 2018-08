„Wenn schon Gründach, dann soll es einen Nutzen haben“

Wagenfeld - Von Melanie Russ. In der Brust von Dirk Lütvogt schlägt ein grünes Herz. Darum war sein Interesse sofort geweckt, als Detlef Tänzer vom Landkreis Diepholz ihn während der Planungen für eine neue Halle auf die Möglichkeit eines Gründachs aufmerksam machte. „Wir tragen ja die Nachhaltigkeit vor uns her und versiegeln dann selbst gut einen Hektar Fläche“, sagt der Geschäftsführer des Wagenfelder Familienunternehmens.

Auf die Idee, das 10 000 Quadratmeter große Hallendach als Grünfläche zu nutzen, sei er überhaupt nicht gekommen, so Lütvogt. Denn Gründächer seien in Niedersachsen noch recht exotisch. Auf Impuls Tänzers informierte er sich über die verschiedenen Möglichkeiten und entschied sich schließlich für ein Biodiversitätsdach. „Wenn schon Gründach, dann soll es etwas sein, was auch einen Nutzen hat“, erklärt der Geschäftsführer.

Ein Biodiversitätsdach geht weit über eine Begrünung mit den üblichen, genügsamen Sedumarten hinaus. Es soll dort, wo Boden durch Baumaßnahmen versiegelt wurde, einen Ersatzlebensraum für Flora und Fauna schaffen. Insekten und Vögel sollen dort Nahrung und Unterschlupf finden. Elemente können Kräuter, Gräser und Futterpflanzen für Insekten sein, ebenso wie vegetationsfreie Sandlinsen und Grobkiesbeete, die Kleintieren als Versteck, Brut- und Sonnenplätze dienen. Temporäre Wasserflächen, die sich aus Regen speisen, können das Wasserangebot für Tiere verbessern. Weitere mögliche Maßnahmen sind Insekten-Nisthilfen oder abgestorbene Äste und Stämme.

Um eine für anspruchsvollere Pflanzen erforderliche dickere Substratschicht auftragen zu können, wurde das derzeit im Bau befindliche Gebäude speziell auf eine höhere Dachbelastung ausgerichtet. Eine Unterlage aus Recyclingkunststoff soll zum einen gewährleisten, dass genug Regenwasser für die Pflanzen zurückgehalten wird, und zum anderen für einen guten Abfluss bei Sturzregen sorgen. „Wir werden uns außerdem über die Bewässerung Gedanken machen“, sagt Lütvogt mit Blick auf lange und heiße Trockenphasen.

Kooperation mit Hochschule Osnabrück

Die Umsetzung des Biodiversitätsdachs ist für den Spätsommer oder Herbst nächsten Jahres vorgesehen. Angedacht ist dabei auch eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück, bei der seit 2017 das Forschungsprojekt „Roofs of Biodiversity – Innovative Verfahren für die Anlage multifunktionaler extensiver Dachbegrünungen“ läuft.

Üblicherweise werden für Dachbegrünungen Sedumarten verwendet, die mit wenig Wasser zurechtkommen. Die Zierpflanze ist in Norddeutschland allerdings nicht heimisch. Die Wissenschaftler testen darum im Rahmen des Projekts, welche Pflanzenarten der hiesigen Naturlandschaft sich für Dachbegrünungen eignen. „Wir haben schon einigen Erfahrungen gesammelt und können eine Saatmischung zur Verfügung stellen“, berichtet Dr. Roland Schröder, der das Projekt betreut. Im Blick haben die Forscher unter anderem auch Wildbienen. „Sie sind Bodennister. Wenn wir ihnen mit Pflanzen Futter zur Verfügung stellen, benötigen sie auch einen Nistplatz in der Nähe“, erklärt Schröder. Dafür könnten Sandlinsen auf dem Dach aufgeschüttet werden.

+ Dirk Lütvogt zeigt ein Muster für die Begrünung des Biodiversitätsdachs.

Die konkrete Form der Zusammenarbeit steht laut Lütvogt noch nicht fest. „Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir der Uni das Dach einer Halle als ,Spielwiese‘ für Experimente zur Verfügung stellen“, so der Geschäftsführer. Schröder wäre nach eigener Aussage in jedem Fall sehr an einer langfristigen Begleitung gelegen.

Die Hoffnung Lütvogts ist, dass sich der Aufpreis für das Biodiversitätsdach nicht nur für Insekten und Vögel lohnt, sondern sich durch eine längere Haltbarkeit und bessere Isolierung auch betriebswirtschaftlich positiv niederschlägt. Lütvogt: „Ich bin davon überzeugt, dass es langfristig ein Gewinn ist.“