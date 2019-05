„Wenn die Jugend nichts macht, läuft nix“

Dietmar Wischmeyer stattet Ströher Landjugend einen Kurzbesuch ab

+ Die alten Wände der Bushaltestelle hat die Ströher Landjugend bereits entfernt. Bis Sonntag müssen die neuen stehen.

Ströhen – Die 72-Stunden-Aktion der niedersächsischen Landjugend ist auch in Ströhen in eine neue Runde gegangen und hat die Ströher Landjugend sowie zahlreiche Helfer vor neue Herausforderungen gestellt (wir berichteten). Ob und wie diese gemeistert werden, davon überzeugte sich am Freitagmittag „Günter, der Treckerfahrer“ alias Dietmar Wischmeyer, Schirmherr der Aktion, höchstpersönlich an der ersten „Großbaustelle“ in Butzendorf (Einmündung Bürgermeister-Stamme-Straße).