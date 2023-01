Wenn Elefanten ans Fenster klopfen

+ © Brauns-Bömermann Dr. Nils Ismer und Yvonne Habermann stellen das Konzept der aufgeständerten Ferienhäuser vor, die derzeit in einem Waldstück am Tierpark Ströhen entstehen. © Brauns-Bömermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simone Brauns-Bömermann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Tierpark Ströhen verwandelt sich Stück für Stück in einen Entdeckerzoo. Ein Baustein sind die 15 aufgeständerten Ferienhäuser, die gerade mitten in einem Waldstück am Tierpark entstehen.

Ströhen – „Stell Dir vor, Du liegst im Boxspringbett und siehst plötzlich Elefanten an Dir vorbeiziehen.“ Das kann den Gästen der Ferienhäuser, die gerade mitten in einem kleinen Waldstück am Tierpark Ströhen entstehen, durchaus passieren. „Wir planen sechs der insgesamt 15 Entdeckerhäuser ab März zu öffnen“, prognostiziert Tierpark-Inhaber Dr. Nils Ismer.

Das Thema Natur ist ihm bei seinem neuen Projekt besonders wichtig. Darum ist jede aufgeständerte Ferien-Lodge einer Tierart gewidmet – zum Beispiel dem Mufflon. Dabei steht nicht nur der Name an der Tür, das gesamte Haus liefert Informationen über die jeweilige Tierart. „Im Kinderzimmer gibt es ein Bild, ein Buch und ein Spiel dazu“, erklärt der Tierparkchef. Das sei Teil des Gesamtkonzeptes.

Das Feriendorf ist Teil der großen Wandlung, die der Tierpark Ströhen gerade vollzieht. In dritter Generation entwickelt er sich in Richtung Event- und Entdeckerpark. Mit den Ferienhäusern hat sich die Familie Ismer für ein umfangreiches Investment entschieden. „Dagegen sind alle anderen Neuigkeiten gut kalkulierbare Investitionen“, so Ismer. Das sei ein klares Statement für die Zukunft, den Park konkurrenzfähig weiterzuentwickeln.

+ Dr. Nils Ismer und Yvonne Habermann stellen das Konzept der aufgeständerten Ferienhäuser vor, die derzeit in einem Waldstück am Tierpark Ströhen entstehen. © Brauns-Bömermann

Weil das Feriendorf vor allem der Erholung dienen soll, bleiben die Autos der Besucher auf dem Parkplatz draußen vor dem Wald. „Unter jedem Haus wird eine Hängematte sein, falls mal jemand im Freien schlafen will oder muss“, schalkt der Tierarzt.

„Die Pläne für ein Hotel an gleicher Stelle haben wir in die Schublade gepackt, und eine Autobahnanbindung finde ich auch nicht mehr wichtig“, sagt Ismer. Er hat längst erkannt, dass die Region mit anderen Dingen punkten kann. Mit der weiten Natur und dem nahen Moor in all seiner Pracht und Ruhe. „Das ist unser Pfund“, so Ismer.

Die Mieter der auf Stelzen gebauten Holzhäuser mit Faserbetonverkleidung in unterschiedlichen Farbtönen können völlig autark Ferien machen oder im Tierparkrestaurant Essen buchen. Der Eintritt in den Entdeckerzoo ist für die Dauer der Buchung inbegriffen.

„Für den Begriff Entdeckerzoo haben wir uns entschieden, weil Entdecken so viel mehr birgt als Frontalunterricht zu Natur und Tierwelt“, erklärt Ismer die Namensergänzung für den Naturtierpark. Er ist Innovator und Traditionalist in einem. „Wir führen einen respektierten und respektablen Tierpark und Zoo. Und eine Araberzucht.“ Bei allen Neuerungen rund um die Weiden und Gehege stellte sich die Familie die Fragen: Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Es entstanden der Wohnmobilstellplatz, die neue Entdeckerscheune und das „Elefun“-Angebot rund um die drei asiatischen Elefantendamen Mala, Baby und Yumba. Sie haben eine professionelle Ausbildung von Trainer Elvis Errani, sind mehrsprachig und nehmen die Besucher mit auf Erkundungstour über das große Tierparkareal. Und so kann es tatsächlich passieren, dass ein Langschläfer in seinem Ferienhaus auf Stelzen im Tierparkwald aufwacht, durch das große Panoramafenster schaut und das Klopfen eines Elefantenrüssels an der Fensterscheibe erlebt.

Die Familie Ismer baut gerade an ihrer Vision, ihren Gästen mehr anzubieten: Urlaub zwischen Erholung und Abenteuer, Träumen zwischen Bäumen und die Natur zu entdecken. Die Weihnachten eröffnete Entdeckerscheune komplettiert das Entdeckerangebot.

Die Ideen gehen dem Ehepaar Ismer aber nicht aus: „Bald treffen die Kinder Emil den Entdecker im Spiel und manchmal real“, verrät der Tierparkchef. Sie können dann mit dem neuen Maskottchen auf Entdeckertour gehen, Rätsel lösen und Preise gewinnen. Kanufahren auf der Aue ist ein nächster Traum, der umgesetzt werden soll.