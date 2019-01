Weniger Einsätze, höherer Zeitaufwand

Ströhen - Der Moorbrand in Ströhen sowie die Gründung einer eigenen Kinderfeuerwehr waren die zwei herausragenden Ereignisse der Ströher Ortsfeuerwehr im vergangenen Jahr. Diese kam am Samstag zu ihrer Generalversammlung zusammen, um Rückschau zu halten und einen Blick nach vorn zu wagen, um zu ehren und im Anschluss an die Versammlung mit den Partnern gesellig zu feiern. Zahlreich nahmen die Einsatzkräfte, Mitglieder der Altersabteilung und einige Ehrengäste an der Zusammenkunft im Landgasthaus Kastens teil.

Weniger Einsätze, aber dafür umso stundenintensiver - so gestaltete sich 2018. Das konnte Ortsbrandmeister Marco uneingeschränkt feststellen. Mit 29 Einsätzen und rund 871 Einsatzstunden gab es erneut eine Steigerung um rund 110 Stunden. „Das ist ein Zeichen, dass die Ortwehr dringend gebraucht wird“, bekräftigte Bürgermeister Matthias Kreye.

Einsätze bei Bränden, Sturm und Unfällen

„Mit dem Moorbrand einen besonders zeitintensiven und kräftezehrenden Großbrand, zwei Mittelbrände, sechs Kleinbrände und ein Entstehungsbrand, dazu acht Brandsicherheitswachen, zwei Alarmübungen, zwei technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen in Wagenfeld und sechs Sturmeinsätze galt es zu bewältigen“, zählte Schwarze auf. Hinzu kamen reguläre Dienste, Orts- und Gemeindekommandositzungen und Brandschutzerziehung in Kindergarten und Grundschule.

Der Anfang 2018 aufgegriffene Gedanke der Gründung einer eigenen Kinderfeuerwehr wurde erfolgreich weiterverfolgt. Nach dem Probebetrieb ging diese im Dezember mit 15 Kindern und den frisch in den Kreis der Aktiven eingetretenen Leiterinnen Sarah Müller und Jennifer Lott offiziell an den Start. Auch der Führungswechsel in der Jugendfeuerwehr - hier löste Marvin Schöning nach fast zehn Jahren Sven Haberecht an der Spitze ab - gestaltete sich reibungslos.

Darüber hinaus nahmen die Kameraden an Wettbewerben und diversen Veranstaltungen teil. Zudem wurden zahlreiche Ausbildungsdienste geleistet. Die Feuerwehrleute besuchten 33 Lehrgänge, davon 26 in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Wehrbleck und sieben an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Loy und Celle.

Die Ortsfeuerwehr zählt derzeit 66 Einsatzkräfte mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren, 17 Heranwachsende in der Jugendabteilung, 15 Mädchen und Jungen in der Kinderfeuerwehr sowie 21 Mitglieder in der Altersabteilung. Hinzukommen 92 fördernde Mitglieder. Schwarze dankte allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Viel Lob erfuhren er selbst, sein Führungsteam und alle Kameraden auch von Gemeindebrandmeister Reinhold Summann, Bürgermeister Matthias Kreye und Ortsvorsteher Reinhard Heider. „Ich weiß aus eigener beruflicher Erfahrung, wie es ist, zu einem Einsatz zu fahren und nicht zu wissen, was einen erwartet. Ihr bekommt Bilder zu sehen, die möchte sich niemand freiwillig zumuten. Doch ihr rückt tapfer freiwillig zu solchen psychisch belastenden Einsätzen aus“, sprach ihnen der ehemalige Kripobeamte Heider seine Hochachtung aus.

Vorfreude auf neues Tanklöschfahrzeug

Die Neubeschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Schutzkleidung sowie die Instandsetzung defekter Geräte verlief in Zusammenarbeit mit der Gemeinde reibungslos. „Wir sind auch 2019 wieder gut ausgerüstet und einsatzbereit“, betonte Schwarze. Nun sehe man erwartungsvoll der Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) entgegen. Durch Spenden und Fördermittel konnte unterstützende Ausrüstung angeschafft werden. „Allen Förderern und Sponsoren gilt unserer besonderer Dank“, so der Ortsbrandmeister. Dank sagte er auch den Helfern im Hintergrund, die sich bei verschiedensten Veranstaltungen engagiert haben.

Personalien

Ehrungen: 25 Jahre: Mike Luersen, Sven Haberecht, Jens Recht, Thomas Luersen; 40 Jahre: Friedrich Hafer, Friedrich Fangmann. Beförderungen: Feuerwehrfrau/-mann: Julien Hodde, Jan Segelhorst, Sarah Müller, Jennifer Lott, Andre Traemann, Timon Wolf, Marc Schilling; Oberbrandmeister: Florian Langhorst; Hauptfeuerwehrmann: Mario Kropp, Marvin Schöning; Erster Hauptfeuerwehrmann: Walter Kellermann; Löschmeister: Nico Korte, Sascha Immoor; Oberbrandmeister: Marco Schwarze. art