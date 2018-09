Verunreinigtes Trinkwasser: Mehr Anwohner betroffen als angenommen

Stadtwerke suchen weiter nach Ursache

+ © dpa In Wagenfeld und Ströhen bitten die Stadtwerke Anwohner derzeit, zur Sicherheit ihr Trinkwasser abzukochen. © dpa

Wagenfeld/Ströhen - Die Auswertung weiterer Proben hat am Montag ergeben, dassder Bereich in Wagenfeld, in dem das Trinkwasser Verunreinigungen mit coliformen Bakterien aufweist, größer als bislang angenommen ist. Laut einer aktualisierten Straßenliste der Stadtwerke Huntetal erstreckt sich der Bereich von der Grenze zu Ströhen bis zu den Straßen Beim Hofe und Heideweg.