Im Weihnachtszirkus werden Wünsche wahr

Ströhen - Weißer Nebel steigt auf in der Showhalle, der Nikolaus betritt die Arena durch einen Seiteneingang. Gespannte Erwartung im Publikum. Der Mann mit wallendem weißen Bart und rotem Mantel trifft auf die junge Helena. Ihr Weihnachtswunsch? Sie träumt davon, eine Zirkusprinzessin zu werden. Nur wenig später geht ihr Wunsch in Erfüllung. Sie betritt als Seiltänzerin die Manege.

Dies ist noch bis zum 6. Januar (außer an Silvester) täglich um 15 Uhr der Beginn zum diesjährigen Weihnachtszirkus im Tierpark in Ströhen. Gestern Nachmittag war die Halle bis zum letzten Platz besetzt mit kleinen und großen Gästen. Vornehmlich junge Familien mit Kindern nutzten den zweiten Feiertag für einen Besuch dieser beliebten Veranstaltung. „Erfahrungsgemäß ist die Premiere am ersten Weihnachtstag am wenigsten besucht. Aber gestern war es gut. Wir hatten den zweitbesten Besuch in der Auftaktveranstaltung seit es den Weihnachtszirkus bei uns gibt“, freute sich Tierparkbesitzer Nils Ismer, bevor sich Helena auf das Seil schwang. Ihre Nervosität war unübersehbar, was zu zwei kleinen Patzern führte. Doch aufmunternder Applaus des Publikums ließ sie ihren Drahtseilakt bravourös zu Ende bringen.

Schlag auf Schlag ging es weiter im Programm mit den Artisten der Zirkusfamilie Frank. Drei Araberschimmel stürmten in das Manegerund und hörten auf das Kommando von Miguel Frank, der sie bedächtig und geschickt führte. Den doch eher grazilen Pferden folgte ein sibirisches Schwergewicht, ein Kamel. Zwischen seinen Höckern vollführte Helena ihre Übungen, während der Vierbeiner unter den Anleitungen des Direktors Frank schnellen Schrittes seine Runden drehte.

Was wäre ein Zirkus ohne Clowns? Milano und Otto tauchten plötzlich mitten im Publikum auf. Von da an flogen dem kleinen Otto die Herzen und die Sympathien der kleinen und großen Besucher nur so zu. Geschickt band der Spaßmacher das Publikum wiederholt in seine Auftritte mit ein, zum Beispiel als Glockenspieler.

Dass bei der Familie Frank der Nachwuchs schon früh an die Manege herangeführt wird, bewies die fünfjährige Lucia, Tochter von Zirkusdirektor Miguel Frank. Für ihre Trapeznummer in einem rosafarbenen Kleid und rosafarbenen Schuhen war ihr stürmischer Applaus sicher, als sie sich mit strahlendem Lächeln vor den Besuchern verneigte.

Sein ganzes Temperament zur Schau stellte ein dunkelbrauner Andalusier. Nachdem er auf Anleitung von Miguel Frank zweimal gestiegen war, entlud sich zum Ende der Vorführung die ganze Muskelspannung in zwei Kapriolen, bei denen das Tier in der Waagerechten zu schweben schien.

Fünf dunkelbraune Vollblutaraber in der Manege bildeten zugleich das Finale des Tages. Da der Applaus laut Frank der schönste Lohn für Tiere und Artisten ist, geizte das Publikum nicht mit solchen. „Wollen Sie noch eine Zugabe?“, rief er in die Menge. Dem lauten „Ja“ folgte eine scherzhafte Antwort: „Dann müssen Sie morgen wiederkommen.“ J hwb