Doppelte Zugabe beim Weihnachtszirkus im Tierpark Ströhen

Sondervorstellungen

+ © Susanne Ismer Der Weihnachtszirkus im Tierpark Ströhen begeistert jedes Jahr die Besucher. Aufgrund der großen Nachfrage geben Esel, Kamele und Co. zwei Zusatzvorstellungen. © Susanne Ismer

Ströhen - Der Weihnachtszirkus im Tierpark Ströhen findet großen Zuspruch bei großen und kleinen Tierparkbesuchern. Ursprünglich sollte die Zirkusvorstellung nur noch bis Sonntag, 8. Januar, täglich um 15 Uhr beginnen.

Aufgrund der großen Nachfrage und dem begeisterten Zuspruch des Publikums sind nun noch zwei Sondervorstellungen geplant. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, heißt es noch einmal jeweils um 15 Uhr „Vorhang auf und Bühne frei“ für ein buntes Zirkusprogramm mit lustigen Clowns, klugen Eseln, arabischen Hengsten, Kamelen wie aus 1 001 Nacht, den beiden Stars der Vorstellung, dem Hausschwein Kiki und dem Tigermädchen Taimura und vielen anderen Attraktionen.

Schon wenn man das Gastronomiezelt vor dem Eingang in die Showhalle betritt fühlt man sich in die Zirkuswelt versetzt. Vor und nach der Vorstellung sowie in der kleinen Pause werden die Zuschauer mit warmen und kalten Getränken, frischen Waffeln, frischen Popcorn, Bratwurst und Pommes Frites und vielen anderen Leckereien versorgt.

Das Programm dauert mit einer kleinen Pause bis etwa 17 Uhr. In der Pause wird für die kleinen Tierfreunde Ponyreiten angeboten. Im Anschluss an die Vorstellung können auch die Großen Kamelreiten. Besucher zahlen den normalen Eintritt und können zusätzlich auch den Tierpark und das Gestüt besuchen.