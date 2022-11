Weihnachtsaktion „Wünsch dir was. Für Andere!“

Teilen

Ann-Christin Leymann und Rüdiger Fäth vom Diakonischen Werk hoffen, dass viele Wunschkarten ausgefüllt werden, mit denen Menschen anderen anonym eine Freude machen können. © Diakonie

In Wagenfeld und Ströhen geht die etwas andere Weihnachtsaktion ins zweite Jahr. Wer anderen anonym zu Weihnachten eine Freude machen möchte, kann für denjenigen eine Wunschkarte ausfüllen.

Wagenfeld – Im Advent gibt es in Wagenfeld und Ströhen wieder die Weihnachtsaktion „Wünsch dir was. Für Andere“. Initiiert wird sie auch im zweiten Jahr vom Diakonischen Werk Diepholz-Syke-Hoya in Zusammenarbeit mit der St.-Antonius-Kirchengemeinde und der Gemeindeverwaltung Wagenfeld.

„Sie würden gerne jemandem einen Wunsch erfüllen? Sie mögen die Person selbst aber nicht darauf ansprechen?“, so formulieren Rüdiger Fäth und Ann-Christin Leymann vom Diakonischen Werk die Fragen, die Interessierte zum Mitmachen einladen sollen. „Dann schreiben sie ihren Wunsch für diesen Menschen oder die Familie auf eine unserer Wunschkarten.“

Diese Karten liegen bis zum 25. November in Wagenfeld in den beiden Apotheken, in der Sparkasse, im Rathaus und im Treffpunkt der Diakonie aus. Der Wert der Geschenke sollte 30 Euro nicht überschreiten.

Anschließend werden die Wunschkarten in anonyme Geschenkkarten umgewandelt. Sie hängen beim Nikolausmarkt am 4. Dezember und danach am öffentlich zugänglichen Weihnachtsbaum im Treffpunkt Wagenfeld und im Rathaus. Auf den Karten steht das gewünschte Geschenk, nicht aber der Name der zu Beschenkenden. Jeder Interessierte kann sich eine Karte vom Baum nehmen und das Geschenk bis zum 16. Dezember weihnachtlich verpackt im Rathaus Wagenfeld abgeben. Wichtig: Unbedingt die Karte am Geschenk befestigen.

Die Initiatoren werden die Geschenke vom 19. bis 24. Dezember überbringen. Weitere Informationen erteilen Ann-Christin Leymann, Tel. 04242/168717, und Rüdiger Fäth, Tel. 05441/987910.