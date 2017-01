Wehrleute freuen sich auf Tragkraftspritzenfahrzeug

STRÖHEN - Fünf Alarmierungen weniger als im Vorjahr, aber 107 Stunden mehr im Einsatz. Das ist die Bilanz, auf die die Ortfeuerwehr Ströhen bei ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken konnte. Zahlreich hatten sich die Einsatzkräfte, Mitglieder der Altersabteilung und einige Ehrengäste im Gasthaus Störmer zusammengefunden, die Ortsbrandmeister Marco Schwarze als neuer Frontmann erstmalig begrüßte.

Einen Mittelbrand und zwei Großbrände galt es zu bekämpfen, hinzu kamen sechs technische Hilfeleistungen und elf Brandsicherheitswachen. „Insgesamt 697 geleistete Einsatzstunden“, so der Ortsbrandmeister, der auch die hinzukommenden regulären Dienste, Orts- und Gemeindekommandositzungen, eine Mitgliederversammlung sowie die Brandschutzerziehung in Kindergarten und Grundschule nicht außen vor ließ.

Darüber hinaus nahmen die Kameradinnen und Kameraden an Wettbewerben und zahlreichen Veranstaltungen teil. Zudem wurden zahlreiche Ausbildungsdienste geleistet. 23 Lehrgangsplätze wurden von den Einsatzkräften belegt, davon 15 in der FTZ Wehrbleck sowie zwei an den Landesfeuerwehrschulen in Loy und Celle.

Die Neubeschaffung ausgemusterter und ergänzender Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung sowie die Instandsetzung defekter Geräte verlief in Zusammenarbeit mit der Gemeinde reibungslos. „Wir sind auch 2017 wieder gut ausgerüstet und einsatzbereit“, konnte Schwarze vermelden. Durch Spenden und Fördermittel konnten zudem unterstützende Ausrüstung angeschafft werden. „Allen Förderern und Sponsoren gilt unserer besonderer Dank“, so der Ortsbrandmeister.

Danke sagte Schwarze aber auch den fleißigen Helfern, die sich derzeit beim Garagenanbau für das Mehrzweckfahrzeug engagieren. „Die Fundamente sind gelegt, die Grundmauern stehen und die Pflasterarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt können bald die Holzarbeiten beginnen.“ Zudem freuen sich die Einsatzkräfte schon jetzt, dass in diesem Jahr das neue Tragkraftspritzenfahrzeug ausgeliefert werden soll.

In den Reihen der Ortswehr versehen 65 Einsatzkräfte ihren Dienst als Aktive, 20 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr und 19 Mitglieder in der Altersabteilung. Hinzukommen 92 fördernde Mitglieder. Schwarze sprach allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz seinen Dank aus.

Dank und Lob erfuhr aber auch er selbst aus berufenem Munde: „Du stehst Deinem Vorgänger in nichts nach“, formulierte es Wilhelm Hilgemeier, der erst im Oktober vergangenen Jahres das Amt des Ortsbrandmeisters in die jüngeren Hände von Marco Schwarze legte. Hilgemeier bat darum, Schwarze genauso Unterstützung zu gewähren wie er sie in den vergangenen Jahren erfahren habe. Lob gab es aber auch insgesamt für das junge Führungsteam und die engagierten Einsatzkräfte.

„Ihr seid in wenigen Minuten zur Stelle, um rund um die Uhr wirksame Hilfe zu leisten. Ihr investiert zudem unzählige Stunden in Aus- und Fortbildung. Da ist es richtig und wichtig, dass in eure Wehr investiert wird“, sprach Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye seinen Dank aus.

Gemeindebrandmeister Reinhold Summann schloss sich diesen Worten an. Auch Ströhens scheidender Pfarrer Dirk Brandt, der am Sonntag von seiner Gemeinde verabschiedet wurde (wir berichteten), nutzte die Gelegenheit noch einmal den Kameradinnen und Kameraden für ihre Einsatz- und Hilfsbereitschaft zu danken.

„Was Ihr macht, das macht Ihr gut“, lobte auch Holger Kuhlmann in seiner Funktion als Ortsvorsteher.

Verdienter Weise wurde nach solch einem Jahr im Anschluss an die Jahreshauptversammlung die gute Kameradschaft gemeinsam mit Ehefrauen und Partnerinnen gefeiert. J Art