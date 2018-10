Wasserratten in Hochform

Wagenfeld - „Soll ich da wirklich reinspringen?“ Die beiden gut sechs Monate alten Husky-Mädchen „Maja“ und „Lady“ schienen am Sonntag nicht übermäßig begeistert von dem Gedanken, ein paar Runden im Wagenfelder Freibad zu drehen. Da halfen auch die verlockenden Leckerlis von Herrchen und Frauchen nicht. Mehr als nasse Pfoten waren nicht drin. Viel lieber spielten die beiden Huskies am Beckenrand mit den anderen Vierbeinern.

Hundetrainer Nils Höbel vom Wagenfelder Hundeinternat Antonienwald hatte das schon bei der Begrüßung geahnt: „Es wäre das erste Mal, dass ich einen Husky im Wasser sehe.“ Ganz anders die Labradore und Münsterländer der Badegruppe. Sie sprangen nach erster zögerlicher Erkundung der Lage immer wieder ins – natürlich chlorfreie – Wasser.

Die schwarze Mischlings-Dame „Emma“ ist laut ihrer Besitzerin eine ausgewiesene Wasserratte. Sie zog ihre Bahnen ganz ungestört direkt am Beckenrand. Die beiden Münsterländer „Ben“ und Jacky“ trauten sich dagegen nicht ganz so weit ins Becken und krabbelten nach einem Sprung ins kühle Nass über die glatten Fliesen manchmal etwas tollpatschig wieder „an Land“, schütteln sich kräftig und bedachten die umstehenden Zweibeiner mit einer Dusche, um direkt zum nächsten Sprung anzusetzen. Offensichtlich ganz in seinem Element war der Labrador „Balu“, der von einer Treppe des Nichtschwimmerbereichs zur gegenüberliegenden schwamm und zwischendurch mit den anderen tobte.

Etwa 60 Hunde waren für das dritte Hundeschwimmen im Freibad angemeldet und durften sich nacheinander in sechs Gruppen gut eine Stunde im Wasser austoben. Nils Höbel achtete darauf, dass sich Tiere und Zweibeiner richtig verhielten, und erklärte bei der Begrüßung, was erlaubt ist und was nicht. So durften Herrchen und Frauchen zwar bis zu den Knien im Wasser stehen, aber nicht mitschwimmen. Spielzeug und Stöckchen waren im Wasser ebenfalls nicht erlaubt.

Mit dem Hundeschwimmen endete am Sonntag der Betrieb im Freibecken. Für die zweibeinigen Besucher war die Saison unter freiem Himmel bereits eine Woche zuvor am 30. September zu Ende gegangen. J mer