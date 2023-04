Kindern die Natur vermitteln

Von: Katrin Fiedler

Schlüsselübergabe im Waldkindergarten (v.l.) : Petra Löwen, Matthias Kreye und Ulrike Hirth-Schiller © Fiedler

Der Schlüssel für den Waldkindergarten in Ströhen wurde offiziell übergeben.

Ströhen – Der Schlüssel für den Waldkindergarten wurde am Samstag in Ströhen offiziell übergeben. Allerdings hatte der Start des Projektes schon vor einiger Zeit begonnen.

Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye war sichtlich stolz und bewegt, als er den vielen fleißigen Helfern dankte, die am Aufbau der kleinen „Waldhütte” mitgewirkt hatten. Angefangen bei der Familie Renzelmann, die das Grundstück in der Nähe des Lokschuppens zur Verfügung gestellt hatte.

Esther Renzelmann stellte fest: „Jedes Mal, wenn ich hierherkomme, hat sich etwas verändert, ist etwas Neues hinzugekommen. Dieser Ort wird dank der vielen Helfer immer schöner.” Auch Erik Mackenstedt von der Zimmerei Mackenstedt aus Ströhen und Reinhold Summann, der mit seinen Männern von der Feuerwehr Ströhen immer zur Stelle war, bekamen einen Präsentkorb überreicht sowie noch einige weitere Helfer, die in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit diesen besonderen Ort für die Kinder geschaffen hatten.

Begonnen hatte sie alle damit schon im letzten Jahr. Aus einer Idee wurde ein konkreter Antrag im Gemeinderat. Dieser stimmte sofort mit einer größeren Summe aus dem Haushalt zu. Dann wurden Anträge gestellt, Bestimmungen mussten eingehalten werden, Material bestellt und verbaut werden und schließlich wurde auch das Deutsche Rote Kreuz als Träger gewonnen. Die Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Diepholz, Ulrike Hirth-Schiller, ließ es sich auch nicht nehmen, den Schlüssel persönlich an Petra Löwen zu überreichen. „Wir haben während der Beantragung viel über den Wald gelernt.” sagte Ulrike Hirth-Schiller mit Hinblick auf die Bestimmungen zum Errichten eines Waldkindergartens. „Jedoch hat das besondere Engagement und das gute Miteinander hier in Ströhen alle Hürden gemeistert und etwas ganz Besonderes geschaffen.”

Petra Löwen, die als Facherzieherin für Wald- und Naturpädagogik die Einrichtung leitet erklärt: „Wir wollen den Kindern hier den Umgang mit der Natur näherbringen. Ressourcenschonender Umgang mit den Dingen ist uns ganz wichtig. Wir benutzen hier viel natürliche Materialien und gebrauchte Dinge. Der Wald und die Natur geben uns doch alles, was wir brauchen.”

Sie und drei weitere Erzieherinnen hatten bereits im letzten August damit begonnen, den Wald so zu gestalten, dass sich die kleinen Gäste hier wohlfühlen konnten. Neben dem Aufbau der Schutzhütte durch die ehrenamtlichen Helfer, wurde ein Stammplatz eingerichtet, an dem sich die Kinder zu einem Morgenkreis treffen, um dann mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag zu starten zu können.

Der Waldkindergarten in Ströhen ist offiziell in Betrieb genommen worden. © Fiedler

Fühlpfade, Sandplätze und viele weitere liebevoll gestaltete kleine Orte wurden mit viel Engagement von den Erzieherinnen angelegt. Auch die Eltern der Kinder, die bereits im November 2022 einzogen, beteiligten sich an einer Pflanzaktion. „Derzeit sind wir hier mit acht Kindern täglich von acht Uhr morgens bis etwa 13 Uhr mittags im Wald. Im Sommer werden es dann 15 Kinder sein, die ganzjährig hier draußen die Natur erleben können. Dank der neuen Gasheizung und der gut isolierten Waldhütte ist das möglich”, berichtet eine der Erzieherinnen weiter.

An diesem Nachmittag verbrachten Kinder, Eltern, Großeltern, Helfer und Mitarbeiter des DRK noch viel Zeit mit dem Ausprobieren der Sitzplätze, Schaukeln, Kindertheater und Fühlpfade. Die ehrenamtlichen Helferinnen des DRK Ortsverbandes Wagenfeld sorgten dabei für Kaffee und Kuchen. Und alle waren sich einig. An diesem Ort sollen sich die Kinder wohl fühlen und sich später gern an ihren Wald zurückerinnern.