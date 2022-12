Wagenfelder Nikolausmarkt: Zwischen Mitra, Fliederbeersaft und Knipp

Von: Simone Brauns-Bömermann

Stimmungsvoll ging es zu auf dem Wagenfelder Nikolausmarkt © Brauns-Bömermann, Simone

Der Weihnachtsmarkt heißt in Wagenfeld Nikolausmarkt und findet vor der Kirche statt. Die Kirchentür stand schon offen, und dann kam er: Der Mann mit der roten Mitra, rotem Mantel, goldenem Stab und vier Engeln. Um dann zu singen oder ein Gedicht aufzusagen, folgten alle Kinder dem Nikolaus in die Kirche. Da lichtet sich das Gewusel, die Idee des kleinen feinen Marktes geht voll auf.

Joshua ist alias Josef mit Leonie als Maria in der lebendigen Krippe. „Die Tiere sind nett und gehören einem Typen“, weiß Konfirmand Joshua. Im Zentrum des Marktes steht die Feuerschale für das Stockbrotbacken, ein handangetriebenes Holzkarussell der Marke „Extra nostalgisch“ und Buden mit Zaubereien aus Honig, Fliederbeeren oder den exklusiven Weihnachtskugeln mit alten Fotomotiven aus Wagenfeld von Britta Schwarze und Nina Cording. Anja und Gaby leiten das Bastelzelt. „Früher hat das unsere Tante Barbara Karl gemacht, wir führen die Tradition fort.“ Die zwei kommen extra aus Ibbenbüren dafür nach Wagenfeld. An der Werder Bremen Bude gibt es Getränke mit den Namen „Mittelfeld“ und „Meisterschaft“ und bei Heidrun Hilgemeier vom Ströher Dorfleben können Kinder Kerzen färben. Die Lions Club Bude betreuen Mark Kürble aus Diepholz und Egon Schumacher aus Barnstorf in Wagenfeld. „Klar sind wir gern hier für die Lions, man kennt sich“, so die zwei Nicht-Wagenfelder. „Nach Corona“ strahlt der Markt noch heller und ist voll wie nie, die Besucher freut es. sbb / Fotos: Brauns-Bömermann

Ein Feuer spendet Wärme - auch zum Stockbrotbacken © Brauns-Bömermann, Simone

