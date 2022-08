Wagenfelder Großmarkt steht in den Startlöchern

Von: Anja Schubert

Teilen

Die Gewerbeschau im Zelt (Bild links) wird wieder einen vielfältigen Branchenmix bieten, während auf dem restlichen Marktgelände neue und bekannte Fahrgeschäfte Action und Spaß versprechen. Archi © Schubert

Der Wagenfelder Großmarkt kehrt zurück aus der Corona-Pause. Vom 26. bis 28. August öffnet der Markt seine Pfosten und Gassen - mit vielen neuen Ausstellern und einem Musikzug aus der französischen Partnerkommune Canton de Vibraye.

Wagenfeld – „Die Vorfreude ist da und steigt von Tag zu Tag mehr“, sagt Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye und hat ebenso wie Marktmeister Sven Schröder ein Strahlen im Gesicht. Am kommenden Wochenende öffnet der Wagenfelder Großmarkt endlich wieder seine Pforten. Los geht es am Freitag, 26. August, mit der Markteröffnung im Festzelt mit zahlreichen Gästen und Ehrengästen und natürlich dem traditionellen Fassbieranstich.

Rund ein Fünftel neue Aussteller

„Wir haben mit rund 50 Ausstellern im Gewerbezelt und noch einmal zehn auf dem Freigelände das Niveau von vor Corona erreicht“, sagt Sven Schröder. Das Gewerbezelt hat wieder die übliche Größe von 2 000 Quadratmetern. Neben vielen Stamm-Ausstellern aus der Region sind auch rund ein Fünftel neue Gewerbetreibende hinzugekommen. „Die Branchenvielfalt ist wieder gegeben“, betont Bürgermeister Kreye.

Wie sich bei der von der Werbegemeinschaft Aktiwas erfolgreich eingeführten Aussteller-Besprechung gezeigt habe, schätzten die Firmen die Atmosphäre der Wagenfelder Gewerbeschau. Diese Besprechung findet wieder am Samstag im Anschluss an die Gewerbeschau im Gastronomiebereich des Gewerbezeltes statt.

Auch der Vergnügungsmarkt erwarte mit Fahrgeschäften und Budengassen in bewährte Mischung die Besucher. „Viele Fahrgeschäfte sind gleich vom Stoppelmarkt in Vechta nach Wagenfeld gekommen. Auch bei ihnen ist die Freude groß, dass es endlich wieder losgeht.“ Erstmals in Wagenfeld sei das Laufgeschäft „Die verrückte Farm“ dabei. Aviator, Breakdance und Autoscooter sind neben Kinderfahrgeschäften nur einige Highlights bei den Karussells.

„Die Marktlust kribbelt bei vielen Menschen in der Bevölkerung. Das ist ähnlich wie bei den Schützenfesten deutlich zu spüren“, untermauert Matthias Kreye. Dass der Kleintier- und Geflügelmarkt aufgrund der Geflügelpestproblematik entfällt, sei zwar schade, aber es sei richtig, diesbezüglich auf „Nummer sicher“ zu gehen.

Bürgermeister Matthias Kreye (r.) und Marktmeister Sven Schröder freuen sich wie viele Menschen aus der Bevölkerung, dass der Großmarkt an diesem Wochenende endlich wieder durchstartet. © Schubert

Musikzug aus Frankreich dabei

„Wir freuen uns besonders, in diesem Jahr die ‚Harmonie de Dollon‘, den Musikzug aus der Gemeinde Dollon aus unserer französischen Partnerkommune Canton de Vibraye, begrüßen zu dürfen“, betont Kreye. Die Formation wird bei der Markteröffnung am Freitag und beim Seniorennachmittag am Samstag für musikalische Unterhaltung sorgen. „Noch dazu gibt es einen einstündigen Auftritt zusammen mit der Wagenfelder Phantombrigade am Freitag um 16 Uhr im Töbelmannzelt.“ 46 der 54 Instrumentalisten werden in der Sporthalle auf Feldbetten nächtigen, die die Wagenfelder Ortsfeuerwehr aufbauen wird. „Wir finden, das ist ein starkes Signal der Partnerschaftspflege, gerade in diesen Zeiten“, betont der Bürgermeister.

Das Programm im Überblick

Wie der Großmarkt hat auch das Eisbeinessen am Donnerstag vor dem ersten Markttag in Wagenfeld Tradition. Festwirt Töbelmann öffnet sein Brauhauszelt dafür am 25. August von 18 bis 24 Uhr (Anmeldung unter Tel. 05444 / 398 erforderlich).

Der Großmarkt selbst startet am Freitag, 26. August, nach dem Frühstücksbüfett im Gastronomiebereich des Oppenweher „Moorhofs“ im Gewerbezelt (Anmeldung unter Tel. 05773/374) um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung im Brauhauszelt. Neben dem großen Festzelt gibt es in diesem Jahr erstmals ein Electronic-Dance-Music-Zelt mit besonderen Getränken von Julian-James Mandviwala und Torben Spreen (Bericht folgt).

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier wird mit einem Rundgang der Ehrengäste die Gewerbeschau im Zelt eröffnet. Einige Schausteller locken am Marktfreitag mit einer „Happy Hour“ von 13 Uhr bis 16 Uhr mit besonderen Aktionen. Um 16 Uhr tritt zudem der Musikzug „Harmonie de Dollon“ gemeinsam mit der Phantombrigade im Töbelmannzelt auf.

Am Samstag von 15 Uhr bis 17 Uhr findet traditionell der Seniorennachmittag im Festzelt statt, der maßgeblich vom Senioren- und Behindertenbeirat mitgestaltet und organisiert wird.

Der Sonntag als finaler Markttag startet um 10 Uhr mit dem Flohmarkt. Bis 15 Uhr darf dann wieder gehandelt und gefeilscht werden. Anmeldungen nimmt Waseem Siddiqui unter Telefon 0152/33 77 88 99 entgegen. Um 12 Uhr beginnt im Festzelt der Marktgottesdienst. Im Anschluss starten Vergnügungsteil und Gewerbeschau.

Wegen des Festes werden die Straßen „Am Markt“ voll, und der „Sparkassenweg“ bis zum Trafo-Haus von Mittwoch bis Montag gesperrt. Auf der Hauptstraße wird die Geschwindigkeit für die Zeit des Marktes auf 30 Stundenkilometer reduziert“, macht Sven Schröder aufmerksam.

Die Gewerbeschau ist Freitag von 12 Uhr bis 19.30 Uhr, Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und Sonntag von 13 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.