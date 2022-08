Wagenfelder Großmarkt besser besucht als vor Corona

Eine knifflige Sache: Am Stand von „Lütts Landlust“ konnten die Besucher bei einem Preisrätsel mitmachen. © Gerwanski, Bernd

Als hätte es keine Unterbrechung gegeben: Auf dem Wagenfelder Großmarkt war viel los. „Ich denke, die Jahre vor der Coronapause haben wir übertroffen“, zog Marktleiter Sven Schröder eine positive Bilanz.

Wagenfeld – Gute Stimmung, gutes Wetter, jeweils tausende zufriedene Besucher an den drei Tagen – der Wagenfelder Großmarkt hat sich erfolgreich wieder gezeigt, als hätte es keine Unterbrechung gegeben. „Ich denke, die Jahre vor der Coronapause haben wir übertroffen“, zog Marktleiter Sven Schröder bereits am Sonntag Nachmittag eine erste Bilanz. „Die Leute wollen wieder feiern.“ Die Gewerbeschau habe einen guten Branchenmix zu bieten, und die Stimmung der Aussteller sei ebenfalls gut, sagte er. Abends seien die Festzelte gut besucht gewesen und im Jahrmarktbereich seien „die Gänge voll“. „Es ist ein schöner Anblick.“

Der Shantychor des Reit- und Fahrvereins Ströhen unterhielt die Gäste des Seniorennachmittags. © Gerwanski, Bernd

„Uns gefällt es gut hier“, stellte Jens Buschmann zufrieden fest. Der Inhaber eines Autohauses aus Espelkamp nahm zum ersten Mal teil und lobte die gute Organisation. Etwa 60 Aussteller waren zu verzeichnen, die vom Gartenbau über Haustechnik bis hin zu Bioprodukten allerlei zu bieten hatten.

Die Gemeinde Wagenfeld war mit einem attraktiven Stand vertreten, wie auch der Sozialverband Deutschland (SoVD), die Landfrauen Diepholz oder die Dümmer-Weser-Land-Touristik. „Wir sind schon seit vielen Jahren dabei“, berichteten Walter Decker und Wolfgang Manier vom SoVD. Als großer Verband mit etwa 800 Mitgliedern in der Gemeinde und angesichts des 100-jährigen Bestehens des Ortsverbandes sei man natürlich gerne dabei. Direkt nebenan zeigte sich das Blaue Kreuz in der evangelischen Kirche. Peggy und Andreas Dubenhorst informierten über die Suchtselbsthilfe. Es sei ein schwieriges Thema, erklärten sie. Aber aus Erfahrung wüssten sie, dass sich Betroffene oder Angehörige später durchaus melden würden.

Der Musikzug „Harmonie de Dollon“ sorgte für beste Stimmung auf dem Großmarkt. © Gerwanski, Bernd

Neben vielen Informationen fanden die Besucher immer mal die Möglichkeit, ein wenig aktiv zu werden. Das Glücksraddrehen um kleine Aufmerksamkeiten war sehr beliebt und wurde an vielen Ständen von großen und kleinen Besuchern gerne angenommen. Ungewöhnlicher war da schon das Kronkorken-Schätzen am Stand von Lütts Landlust. Wieviele Kronkorken mochten das in einer Flasche sein? 1 000, 2 000, 3 000?

Der Wagenfelder Großmarkt lockte nach zwei Jahren Zwangspause wieder zahlreiche Besucher. © Gerwanski

Doch dann ging es hinaus auf den Jahrmarkt, der eine Fülle von Fahrgeschäften und Buden bot. Breakdancer, Autoscooter und Aviator gehörten dazu. Das Festzelt war immer wieder gut besetzt bei den wechselnden Einzelveranstaltungen. Auch die ältere Generation war dabei und lauschte beim Seniorennachmittag dem Shantychor des Reit- und Fahrvereins Ströhen. Bald standen die französischen Gäste vom Musikzug „Harmonie de Dollon“ auch schon bereit und marschierten durch die Budengassen, um alle Besucher zu unterhalten. „Eine echte Bereicherung“, geriet der Marktmeister ins Schwärmen. Bernd Gerwanski

