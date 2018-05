Wolle entzündet sich selbst

Wagenfelder Feuerwehr am Maschweg im Einsatz

+ © Feuerwehr Mit Hofladern transportierte die Feuerwehr die Wolle aufs Außengelände. © Feuerwehr

Wagenfeld - In einem Silo am Maschweg in Wagenfeld ist am Dienstagvormittag Wolle in Brand geraten und hat gegen 10.30 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Als die Wagenfelder Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter die Wolle bereits abgelöscht, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.