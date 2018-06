Viele Ideen für Verschönerung des Wagenfelder Ortsbilds

Gespräche und Vielfalt beim Bürgerpicknick

+ © Scheland Im Schatten der Bäume genossen die Teilnehmer des Wagenfelder Bürgerpicknicks die kulinarische Vielfalt und anregende Gespräche. © Scheland

Wagenfeld - Schatten spendende Plätze im Bereich des Baumbestandes waren bei den Besuchern der zweiten Auflage des Wagenfelder Bürgerpicknicks am Samstagnachmittag auf dem idyllisch gelegenen Platz hinter der Sporthalle am Branntweinsweg am begehrtesten. Aus gutem Grund: Hochsommerliche Temperaturen begleiteten die Gäste beim gemeinsamen Verzehr ihrer mitgebrachten Snacks und bei Gesprächen in geselliger Runde.