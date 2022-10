Wagenfelder Ärger: Verbotsschilder interessieren „keine Sau“

Von: Melanie Russ

Einfach über ein privates Grundstück den Sperrungen auszuweichen, ging deutlich zu weit. Mittlerweile sind Maßnahmen getroffen worden, die das verhindern. © RUSS

In Wagenfeld herrscht Unzufriedenheit über die Verkehrssituation am Haßlinger Weg. Zu viele Verkehrsteilnehmer weichen wegen der Sperrung der B239 im Ortskern auf diesen Schleichweg aus - trotz einer klaren Verkehrsregelung, die das verhindern soll. Die Polizei kontrolliert regelmäßig.

Wagenfeld – Verkehrsschilder beachten, gegenseitige Rücksichtnahme – diese obersten Regeln der Straßenverkehrsordnung lernt jeder Fahrschüler, doch nicht jeder Verkehrsteilnehmer beherzigt sie auch. Das fällt besonders dann auf, wenn Straßensperrungen den kürzesten Weg verbauen und Schleichwege verlockender sind als die reguläre Umleitung. Diese Erfahrung machen momentan die Anlieger des Haßlinger Wegs, der als Ausweichstrecke während der Sanierung der Wagenfelder Ortsdurchfahrt herhalten muss.

Der Autoverkehr aus der Region darf die Gemeindestraße nutzen, für Schwerlastverkehr – Anlieger ausgenommen – gilt: Durchfahrt verboten. Es laufe besser als im ersten Sanierungsabschnitt, resümierte Bürgermeister Matthias Kreye in der Ratssitzung am Dienstag. Wie berichtet, hatte die Neustädter Straße während des ersten Bauabschnitts durch Schwerlastverkehr erheblichen Schaden genommen. Die Reparaturen sollen in diesem Jahr erfolgen, ein konkreter Zeitrahmen steht laut Kreye aber noch nicht fest.

An der Neustädter Straße war der Seitenraum durch Schwerlastverkehr zum Teil erheblich abgesackt. Das will man am Haßlinger Weg mithilfe eines Durchfahrtsverbots verhindern. Vollumfänglich klappt das natürlich nicht. Die Verwaltung sei in ständigem Kontakt mit den Anliegern und der für die Sanierung verantwortlichen Straßenbaubehörde. „Wir sind bemüht, alle Interessen unter einen Hut zu bringen“, so Kreye. „Wenn was ist, meldet euch bei uns“, ermutigte er die Einwohner.

Den Eindruck, dass es mit der Verkehrsführung jetzt besser läuft, teilt nicht jeder. Stephan Kawemeyer (CDU) berichtete von Lkw, die bis zur letztmöglichen Abfahrt auf der Bundesstraße führen und dann Maschweg und Haßlinger Weg blockierten, weil sie kaum um die Kurve kämen. „Wenn es regnet, wird der Haßlinger Weg zerstört“, fürchtet er nach den Erfahrungen an der Neustädter Straße.

Kawemeyer wünscht sich mehr Kontrollen. Zwar gibt es Schilder, die auf ein Durchfahrtsverbot und Sackgasse hinweisen, doch die interessieren „keine Sau“, ist seine Beobachtung. Damit ist er nicht allein. So wurde von Anliegern mehrfach beobachtet, dass Autofahrer über eine private Grundstücksauffahrt kurz vor Beginn der Sperrung der B239 zum dahinter liegenden Sparkassenweg fahren oder auf den nicht von der Sanierung betroffenen Fahrradweg ausweichen.

Wie Ingo Büntemeyer, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Diepholz, auf Nachfrage bestätigt, gab es am Wochenende, an dem weniger kontrolliert werden könne, tatsächlich ein paar Probleme. Inzwischen seien die Enden der Baustelle aber gut abgesichert. Am Haßlinger Weg zeige die Polizei verstärkt Präsenz. Denn Ingo Büntemeyer weiß: „Ein Schild bringt nur etwas, wenn auch kontrolliert wird.“ Und wenn nicht nur ermahnt, sondern auch be-straft wird. „Nur über den Geldbeutel geht es.“

Die Missachtung eines Durchfahrtsverbots schlägt laut Büntemeyer mit 50 Euro zu Buche. Allerdings sei nicht ganz leicht zu prüfen, wer Anlieger ist beziehungsweise einen Anlieger ansteuert. Manchmal sind die fadenscheinigen Ausreden offensichtlich, und dann wird es teuer. Aber die Polizei könne nicht verfolgen, ob jeder Lkw oder Transporter eines Paketdienstes tatsächlich einen Anlieger am Haßlinger Weg oder am Maschweg (Verbindung zur Bundesstraße) anfahre. Gleiches gilt für landwirtschaftliche Fahrzeuge, da sich im Umfeld des Haßlinger Wegs mehrere Äcker befinden, deren Bewirtschafter den Weg natürlich nutzen dürfen.

Klar sind die Grenzen dagegen bei der Geschwindigkeitsbegrenzung. Die wurde aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens auf der gesamten Strecke auf 50 km/h heruntergesetzt, und auch das haben offenbar nicht alle Verkehrsteilnehmer mitbekommen.

Die Polizei kontrolliert laut Ingo Büntemeyer immer wieder stundenweise. Mehr sei aus personellen Gründen nicht leistbar. Aber er stellt klar: „Wir werden weiterhin kontrollieren und auch Bußgelder verhängen.“