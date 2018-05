Sein Puls rast für die örtliche Feuerwehr

Wagenfeld - Zu allererst schlägt das Herz von Horst Fahrenkamp (51) für die Familie. Gleich danach rast der Puls für das örtliche Feuerlöschwesen. Fahrenkamp ist durch und durch Feuerwehrmann. In den zurückliegenden 36 Jahren hat er eine ganze Reihe von Lehrgängen besucht und sich damit für den Dienst in der Feuerwehr weiterqualifiziert. Im Jubiläumsjahr der Jugendfeuerwehr steht er an der Spitze der Nachwuchsgruppe.

Zudem ist der freiwillige Brandschützer in der zweiten Wahlperiode stellvertretender Gemeindebrandmeister in der aktiven Wehr, und mehrere Jahre gehörte er als stellvertretender Ortsbrandmeister zur Kommando-Spitze der Ortswehr Wagenfeld. Die Arbeit mit den Jugendlichen möchte er noch so lange fortsetzen, „bis mich ein geeigneter Nachfolger ablösen kann“, die übrigen Ämter bekleidet er „so lange, wie man mich will.“

Horst Fahrenkamp trat als 15-Jähriger in die Nachwuchsgruppe der Feuerwehr ein. Geleitet wurde die Gruppe seinerzeit von Wilhelm Winkelmann sen. Sechs Jahre später begleitete er als stellvertretender Jugendwart die Jugendlichen zum ersten Mal als Betreuer zum Bezirkszeltlager nach Syke-Barrien. Die Funktion hatte er bis 1992 inne, bevor er Anfang 1994 erster Jugendwart wurde. Die Hauptlast der Verantwortung trug er damals bis 1999. Danach betrat Armin Pluge die Kommandobrücke des Wehrnachwuchses. In den ersten zehn Jahren nach der Gründung hatte die Leitung der Nachwuchsgruppe in den Händen von Jugendwart und Ausbilder Walter Klicker gelegen. Dessen Nachfolge trat Helmut Spreen an.

Rund 20 Jugendliche kommen zu den Diensten

Weil 2016 ein neuer Leiter für die Jugendgruppe gesucht wurde, stellte sich Horst Fahrenkamp erneut zur Wahl. Sein Stellvertreter ist heute Sven Kriesmann, und dem Betreuerteam gehören Jessica Brüggemann, Eileen Kleinhans, Valerie Pieper, Florian Meyer, Julian Pieper, Stefan Hartau, Darius Hodde und Julian Hartau an.

„Die Mitgliederzahlen variieren jährlich“, berichtet Fahrenkamp. „Vor zwei Jahren waren es noch 35 Mädchen und Jungen, aktuell kommen immer gut 20 Jugendliche zu den wöchentlichen Diensten. Die sind jetzt auch beim Pfingstzeltlager und beim nächsten Kreiszeltlager dabei. Stolz ist der 51-Jährige darauf, dass den Jugendlichen beim jährlichen Zeltlager maximaler Spaß zum minimalen Preis geboten werden kann. „Und einen Mitgliedsbeitrag müssen die Mädchen und Jungen bei uns auch nicht zahlen.“

Jugendfeuerwehr finanziert sich selbst

Das liegt daran, dass sich die Jugendfeuerwehr schon seit Jahrzehnten mit Unterstützung aktiver Wehrmitglieder selbst finanziert – durch regelmäßige Altpapiersammlungen. „Früher waren wir schon mal monatlich unterwegs, später vierteljährlich mit einer fest eingerichteten Sammelstelle, heute sammeln wir alle zwei Monate“, teilt Fahrenkamp mit und bedankt sich für die Unterstützung bei den Arbeitsdiensten.

Die Übungsnachmittage gestalten der Jugendfeuerwehrwart und die Betreuer immer noch so wie ihre Vorgänger: sportliche Betätigung in den Sommermonaten, Bastelarbeiten in der Vorweihnachtszeit und feuerwehrtechnischer Dienst während des ganzen Jahres. „Nur die Theaterproben für die Gestaltung der bunten Nachmittage vergangener Jahre haben wir eingestellt, die waren einfach zu arbeitsintensiv.“ - ges