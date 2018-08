Uwe Scheer 27 Jahre lang eine zuverlässige Kraft

Geschäftsführer Dirk Lütvogt (rechts) und Abteilungsleiter Rainer Schwittay (links) verabschieden Uwe Scheer in den Ruhestand.

Wagenfeld - 27 Jahre lang war Uwe Scheer eine zuverlässige Größe im Festservice der Firma Lütvogt in Wagenfeld. Die Kunden hätten seine ruhige und freundliche Art geschätzt, betonte Geschäftsführer Dirk Lütvogt bei der Verabschiedung des 63-Jährigen in den Ruhestand.

Nach seinem Eintritt in das Unternehmen am 8. April 1991 arbeitete Scheer zunächst zwölf Jahre lang als Fahrer. Anschließend war er einige Jahre als Kommissionierer im Lager tätig, bevor er im März 2008 in seine neue Aufgabe im Festservice „reingeschupst“ wurde. Alles sei sehr schnell gegangen, erinnert sich der Wagenfelder. Nach einer kurzen Einweisung „stand ich da mit meinem Talent“. Das war wohl reichlich vorhanden, denn sein Chef hat für den 63-Jährigen nur lobende Worte. Er sei höflich, fleißig und habe stets sein volles Vertrauen genossen, unterstrich Lütvogt.

Während der vergangenen gut zehn Jahre war Scheer mit dafür verantwortlich, die Kunden mit Zapfanlagen, Kühlschränken, Gläsern und allem anderen zu versorgen, was man für eine Veranstaltung benötigt. „Das ist einerseits ein Knochenjob, aber man braucht auch Köpfchen und Feingefühl im Gespräch mit den Kunden“, beschreibt Lütvogt die Aufgabe Scheers, die dieser stets sehr gewissenhaft erledigt habe. „Der Festservice ist die wichtigste Schnittstelle zum Kunden“, betont der Geschäftsführer.

Die Arbeit habe ihm Freude gemacht, sagte Scheer. Er werde dem Unternehmen darum weiterhin zur Verfügung stehen, wenn Not am Mann sei, kündigte er sehr zur Freude Lütvogts während seiner Verabschiedung an.

mer