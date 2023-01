Wagenfeld plant mit sieben Windenergie-Sondergebieten

Von: Melanie Russ

Die geplanten Sondergebiete für Windenergie in Wagenfeld sind über das gesamte Gemeindegebiet verteilt. © LGLN

In der Gemeinde Wagenfeld sollen in sieben Sondergebieten insgesamt 108 Hektar für Windenergie ausgewiesen werden. So jedenfalls sieht es der Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans vor, mit dem sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 31. Januar befasst. Zu Wohngebäuden soll ein Mindestabstand von 600 Meter eingehalten werden. Wald ist für Windenergieanlagen tabu.

Wagenfeld – Sieben Bereiche mit zum Teil mehreren Flächenstücken sollen in der Gemeinde Wagenfeld künftig für die Nutzung von Windenergieanlagen zur Verfügung stehen. So jedenfalls sieht es der Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans vor. Bislang gibt es zwei kleine Windparks im Ortsteil Neustadt (sechs Anlagen) und im nördlichen Ströhen (drei Anlagen). Die vorgeschlagene Flächenkulisse ist das Ergebnis einer Untersuchung des gesamten Gemeindegebiets auf geeignete Flächen.

Ziel des Verfahrens ist die Anpassung der Planung für die Errichtung von Windenergieanlagen an die seit der letzten Aufstellung 2010 veränderten Rahmenbedingungen. Die Gemeinde möchte die Voraussetzungen für eine Errichtung weiterer Anlagen auf verträglichen Standorten schaffen und zugleich auch angesichts der veränderten Gesetzesgrundlagen ihren Beitrag zur Energiewende erhöhen.

Das Standortkonzept wird in der Sitzung des Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschusses am Dienstag, 31. Januar, ab 19 Uhr in den Moorwelten in Ströhen öffentlich präsentiert. Bei der Ermittlung der Potenzialflächen haben die Planer unter anderem einen Abstand von 600 Metern zu Wohngebäuden berücksichtigt. Mit diesem Schutzabstand werde sichergestellt, dass der besonders sensible Übergangsbereich zwischen Siedlung und Landschaft, der gemeinhin zum Wohnumfeld zählt (optisches Erleben, Naherholung) nicht durch Windenergieanlagen unmittelbar technisch überprägt werde, begründen die Planer diese Entscheidung. Zu Vorranggebieten Natur und Landschaft beziehungsweise Naturschutzgebieten ist ein Abstand von 75 Metern vorgesehen. Naturschutzrechtliche Fragen wurden über entsprechende Untersuchungen abgeklopft.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den über das gesamte Gemeindegebiet verstreuten Bereichen um hochwertige Ackerflächen und kleinere Gehölzflächen, in einem Fall auch um Grünland. Nach aktueller Gesetzeslage wären Windenergieanlagen unter bestimmten Voraussetzungen auch in Waldflächen möglich, die Gemeinde Wagenfeld schließt diese aber mit Blick auf deren Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion ausdrücklich aus.

Grundlage für die Planungen ist zum einen der Windenergieerlass von 2021, der zwar keine konkreten Abstandsregeln und Höhenbegrenzungen der Anlagen festlegt, aber doch eine gewisse Orientierungshilfe gibt. Eine zweite Leitplanke ist das niedersächsische Landesraumordnungsprogramm, das unter anderem einen Ausbau der Windenergie an Land auf 1,4 Prozent der Landesfläche bis 2030 als Ziel vorgibt. Ab 2030 sollen 2,1 Prozent der Landesfläche für Windenergie gesichert werden.

Außerdem weisen die Planer auf das Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) hin, das am 1. Februar 2023 in Kraft tritt. Danach müssen in Niedersachsen 1,7 Prozent der Fläche bis 2027 und 2,2 Prozent der Fläche bis 2032 für Windenergie zur Verfügung gestellt werden. Weisen die Kommunen ausreichend Flächen aus, dürfen nur auf ihnen Anlagen entstehen. Wird das Ziel nicht erreicht, sind Anlagen auch außerhalb dieser Flächen im Außenbereich genehmigungsfähig, ohne dass die jeweilige Kommune Einfluss nehmen kann.

Laut dem Entwurf des Flächennutzungsplans bleiben auf Gemeindegebiet nach Abzug der harten Tabuzonen (zum Beispiel Wohngebiete) und der durch militärische Belange belegten Flächen, in denen Windenergieanlagen ausgeschlossen sind, Flächen in einer Größenordnung von circa 490 Hektar, die grundsätzlich für Windenergie geeignet wären. Als Sondergebiete ausgewiesen werden sollen davon etwa 108 Hektar. Das entspricht 0,9 Prozent des Gemeindegebiets und 22,1 Prozent der geeigneten Flächen. Die Gemeinde geht mit Verweis auf die aktuelle Rechtsprechung davon aus, dass sie der Windenergie damit genügend Raum bietet.

Die vorgesehenen Sondergebiete Bereich 1 Nördlich Wagenfeld (43,6 Hektar): Umfasst den Bereich in Neustadt unweit der Grenze zu Barver mit dem aktuellen Windpark.

Bereich 2 Westlich von Wagenfeld (4,8 Hektar): Befindet sich an der westlichen Gemeindegrenze ein paar hundert Meter südlich des Speckendamm.

Bereich 3 Südwestlich von Wagenfeld (6,3 Hektar): Eine Fläche befindet sich an der Grenze zu Stemwede westlich der Oppenweher Straße, eine kleine Fläche etwas weiter nördlich im Bereich In den Alten Kuhlen/Am Gottesgraben.

Bereich 4 Südlich/südöstlich Wagenfeld (34,8 Hektar): Eine Fläche ist südöstlich des Flöthwegs im Bereich Im Strange/Im Gemeindeholz , eine kleine Fläche etwas weiter nördlich im Bereich Im Bruche.

Bereich 5 Nordwestlich von Ströhen (11 Hektar): Umfasst fünf kleinere Flächen im Bereich Forstweg/Butzendorfer Weg/Auf der Hardt.

Bereich 6 Nördlich von Ströhen (5,5 Hektar): Umfasst den bestehenden kleinen Windpark im Bereich Hespos Wehr.

Bereich 7 Nordöstlich von Ströhen (2,2 Hektar): Unweit der östlichen Gemeindegrenze einige hundert Meter südlich des Kuhdamms.

Die genaue Lage ist auf Karten im Ratsinformationssystem auf der Homepage der Gemeinde Wagenfeld einsehbar.