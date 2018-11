Kinder erleben Abenteuer im „Wilden Westen“

TuS Wagenfeld organisiert Sporttag

Zu den Bedingungen für das Kinderbewegungssportabzeichen zählte für die Kinder auch der Bau eines Indianerzeltes.

Wagenfeld - Kurze Wege für kurze Beine: Auf dem Parkett der Sporthalle am Branntweinsweg in Wagenfeld gab es am Sonntagnachmittag kaum ein freies Plätzchen. Mehr als zehn Spiel- und Spaßstationen nahmen beim Kindersporttag des TuS Wagenfeld die gesamte Arena in Anspruch. Das Gewusel war für mehrere Stunden groß. Erneut erfüllten zahlreiche Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sieben Jahren die Bedingungen für das Kinderbewegungssportabzeichen, kurz: Kibaz.