Nicole Wietelmann Ansprechpartnerin bei der Gemeinde Wagenfeld

Wagenfeld - Von Horst Benker. „Die Wagenfelder sind ehrliche Finder“, schmunzelt Nicole Wietelmann. Seit Anfang des Jahres 2017 ist sie für das Fundbüro der Gemeinde Wagenfeld verantwortlich. Zu ihr kommen die Sachen, die andere verloren oder irgendwo vergessen haben. „Gesetzlich ist jeder dazu verpflichtet, Fundsachen, die mehr als zehn Euro wert sind, abzugeben“, erläutert die Verwaltungsangestellte.

Kleinere Sachen wie Schlüsselbunde, Portemonnaies sowie Schmuck bewahrt sie in ihrem Büro im Rathaus auf. Sperriges und Großes, zum Beispiel Fahrräder, werden in einer Garage untergestellt. „Fahrräder werden nicht mehr so oft abgegeben, wie noch vor Jahren“, erläutert sie. Immerhin sind aber noch etwa 20 in der Garage aufbewahrt und warten auf ihre Besitzer. Darunter sind Kinder, Damen- und Herrenfahrräder, größtenteils in einem sehr guten Zustand. „Irgendwann muss doch mal jemand merken, wenn sein Fahrrad nicht mehr da ist“, wundert sich Wietelmann über die Ansammlung.

Ein halbes Jahr werden die Fundsachen aufbewahrt. Wer ein Fahrrad abgibt, wird bereits zu diesem Zeitpunkt gefragt, ober er nach der abgelaufenen Frist Interesse daran hat, dann geht es in seinen Besitz über. Wenn nicht, wird es einer Fahrradwerkstatt überlassen.

Zu den kleineren Fundsachen gehören unter anderem Schmuck, Brillen, Portemonnaies und Handys. Von Letzteren seien insbesondere viele nach dem Großmarkt abgegeben worden. Schmuck und Brillen würden häufig im Hallenfreibad vergessen. „Und wir haben zwei Eheringe im Fundus, aber nicht von einem Paar“, antwortet Wietelmann lachend auf entsprechende Nachfrage. Der sogenannte „Kleinkram“ wird nach einem halben Jahr vernichtet, wenn sich kein Verlierer meldet.

Als spektakulärsten Fund nennt sie eine Kettensäge, die im Bauhof aufbewahrt wird.

Die Gemeinde Wagenfeld informiert auf ihrer Homepage über ihre Fundsachen, ist dazu aber nicht verpflichtet.

Verpflichtet ist allerdings Nicole Wietelmann dazu, Nachforschungen bezüglich der Fundsachen anzustellen. Dies können Anrufe bei Behörden oder Geldinstituten sein, wenn entsprechende Unterlagen zum Beispiel in einer Geldbörse gefunden werden.

Doch es werden im Fundbüro nicht nur Sachen abgegeben oder gemeldet, sondern auch Tiere. Dann tritt allerdings Elke Grütter vom Ordnungsamt auf den Plan. Es werden vornehmlich Hunde und Katzen gemeldet, allein im vergangenen Jahr waren es laut Grütter 14 Stück. Die Vierbeiner werden dem Tierschutzhof in Dickel übergeben. „Dort sind Betreuung und Vermittlung gewährleistet“, weiß die Fachfrau. Die Gemeinde bekommt auch Rückmeldung über den Verbleib der Tiere.

Wenn der Fund von Tieren gemeldet wird, fährt Elke Grütter selbst mit raus. Mit dabei hat sie ein Chip-Lesegerät, sodass eventuell schnell geklärt wird, ob das Tier registriert ist. Laut Grütter hat der Bauhof Transportboxen angeschafft, um Katzen und Hunde artgerecht befördern zu können. „Die Tiere kommen also nicht einfach in einen Pappkarton“, führt Grütter aus.

Bislang sei sie von keinem Tier gebissen oder gekratzt worden, habe also noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. „Ich habe ja starke Männer dazwischen“, lacht sie. „Die Finder haben in der Regel Tiererfahrung, da ist dann der erste Kontakt bereits hergestellt und die Tiere sind friedlich“, weiß Elke Grütter.