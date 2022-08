Wagenfeld: Neue Pächter für die Gastronomie am HallenFreibad dringend gesucht

Von: Anja Schubert

Die Gemeinde Wagenfeld sucht für das Restaurant im HallenFreibad Wagenfeld möglichst ab 1. September einen neuen Pächter. © Gemeinde Wagenfeld

Nach einer temporären Win-Win-Situation mit dem einen Pächter, sucht die Gemeinde Wagenfeld nun schon wieder nach einem Pächter für den gastronomischen Bereich am HallenFreibad. Und es eilt: Schon zum 1. September soll der Wechsel erfolgen.

Wagenfeld – Hier ein erfrischendes Eis, dort eine stärkende Pommes oder Pizza auf die Hand, zwischendurch bei den Erwachsenen vielleicht auch noch ein Kaffee oder Cappuccino: Der Kiosk oder das Bistro ist aus der Freibadsaison nicht wegzudenken. Auch im Wagenfelder HallenFreibad ist die Restaurant-Location eine beliebte Anlaufstelle für die Stärkung zwischendurch.

Doch schon bald könnten Badbesucher auf diese Annehmlichkeiten verzichten müssen. Denn das Restaurant sucht einen neuen Pächter – und das bereits zum 1. September.

Märkte statt Schwimmbad - deshalb geht der alte Pächter

„Es kam für uns auch ein wenig überraschend“, sagt Fiona Ihlenfeld von der Gemeinde Wagenfeld. „Doch wir haben für Familie Fischers Entscheidung Verständnis.“ Erst Anfang Juni 2021 mit der Lockerung der Corona-Pandemie-Auflagen war der Gastronom und Marktbeschicker Werner Fischer ins Boot gesprungen, damit es in den Sommer- und Wintermonaten wieder eine Bewirtung nicht nur der Badegäste gibt.

„Für die Gemeinde und das Bad ebenso wie für uns war die Restaurantübernahme in der Pandemiezeit eine Win-Win-Situation“, sagt Louisa Fischer. „Doch unser Hauptgeschäft bleibt die Marktbeschickung – und die zieht nun mit den Lockerungen wieder an. Auch auf dem Wagenfelder Großmarkt werde man in Kürze wieder vertreten sein. Die Gemeinde Wagenfeld sucht nun einen Pächter, der möglichst kurzfristig die HallenFreibad-Gastronomie fortsetzt.

„Schön wäre es, wieder jemanden zu finden, der den Betrieb so aufzieht, dass auch außerhalb der Badezeiten ein gastronomisches Angebot für die ganze Bevölkerung zur Verfügung steht“, so Fiona Ihlenfeld. Familie Fischer habe diesbezüglich auf ein Pizza-Angebot gesetzt, deren Vorgänger, die Familie Köster, bot traditionelle heimische Küche und konnte mit sonntäglichem Frühstücksbüfett punkten.

Gemeinde wünscht sich regelmäßiges Angebot

„Im HallenFreibad finden viele Kurse von Vereinen wie der Schwimmsparte des TuS Wagenfeld, Kurse für Babys, Kurse der Rheuma-Liga oder des Sozialverbandes Ströhen statt. Ein regelmäßiges Angebot im Restaurant für ein gemütliches Beisammen nach den Kursen wäre daher wünschenswert“, erklärt Ihlenfeldt. Aber auch für Familien- und Betriebsfeiern sowie Vereinstreffen sei die Location mit bis zu 60 Sitzplätzen und Außenterrasse geeignet.

„Bezüglich des Gastronomielebens in Wagenfeld ist für all diese Dinge mit Blick auf den Bedarf noch Luft nach oben“, schätzt Ihlenfeld die Situation ein. „Es wäre deshalb schade, wenn sich kein neuer Pächter finden würde, aber wir hoffen, dass sich jemand meldet.“