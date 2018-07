In Wagenfeld ist Mettwurst machen wie Mathematik

Wagenfeld - Von Simone Brauns-Bömermann. Wer derzeit nicht oder noch nicht im Urlaub ist, der merkt, dass es in diesem Sommer in Wagenfeld wirklich um die Wurst geht. Jedenfalls auf der Freilichtbühne mit dem neuen Stück „De goldene Mettwust“.

Aber auch im Ort, denn der ist zwangsläufig Nebenschauplatz. Und schaut man genauer hin, ist Wagenfeld nun wirklich nicht der vegetarischste Ort, den man sich vorstellt. Wie im Stück gibt es immerhin – und das ganz zum Wohlgefallen der Bürger – zwei Schlachtereien (plus der Angebote in den Supermärkten). Es gibt Wildspezialitäten von der einen und Kräuterschwein von der anderen. Und es gibt Mettwürste so weit das Auge reicht.

Bleibt aber zu hoffen, dass Bürgermeister Matthias Kreye nicht auf die Idee kommt, wie der Bürgermeister Helmut Preuter im Bühnenstück, einen Wettbewerb zu starten, wer von den Metzgern die beste Mettwurst macht.

Denn dann hätte er vermutlich die Rechnung nicht mit dem Landschlachter Volker Obenhaus und der Schlachterei Scheland (Volker Rempe) gemacht. Die genießen beide den besten Ruf bei den Einwohnern.

Im Stück gönnen sich die zwei Schlachter die Wurst auf dem Brot, in Wagenfeld scheint es ähnlich.

Ohne Fachmann geht nix

Doch ohne Unterstützung vom Fachmann geht es auf der Bühne dann doch nicht: Gerne holten sich die Schlachterfamilien Hans und Sabine Strupp mit Sohn Richy (Horst Guse, Henrike Heine, Marcel Eils) und sein Mitbewerber Fred und Inge Kringel mit Mitarbeiterin Mandy (Walter Rogge, Brigitte Spreen und Dela Lohaus) Tipps in den beiden ortsansässigen Fleischereien zur Verarbeitung und Herstellung der besten Mettwurst.

Was allerdings die Schlachter im Stück per einfacher Mathematik herausbekommen, davon können vermutlich die zwei echten Anbieter guter Fleischwaren noch lernen.

Auf der Bühne erwachen die zwei Schlachter Kringel und Strupp nach durchzechter Nacht in der Bushaltestelle von „Wagenfeld“ mit Fadenriss. Hans: „Wat makt wi denn nu? Wat de Alkohol aver ook allens anricht. Nee, nee, nee.“ Fred: „Also uns Devise is: Minus ma minus gifft plus.“ Was Fred damit meint, um aus dem Dilemma des Wettstreits um die beste Mettwurst schlank herauszukommen, versteht Hans nicht sofort.

Fred meint: „Pass op. Ik bün ja nich de Hellste. Also is dat al mal … minus. Und dann nehmt wi mal dat twete Minus. Un dat büst du.“ Dann entscheiden die zwei, die gar nicht so dumm sind, wie sie meinen: „Wi beiden maakt eenfach dat sülvige Rezept för de Mettwurst. Denn kann uns gor nix passeern. Wi beiden Dööspaddels tosamen un schon kümmt wat Goots dorbi rut. Dat is ja heel eenfache Mathematik.“

Alles wäre so schön, wenn dann nicht die zwei Ehefrauen mit dem übertriebenen Ehrgeiz ins Spiel grätschen würden.

Heimatort in Szene gesetzt

Für Wagenfeld ist es wunderbar, wie die Bühne ihren Heimatort in Szene setzt. Nicht nur Durchgangsstraße mit Statistenrollen, Traktor und Dorfführung (Röthekuhle auch Hexenkuhle überliefert) finden im Stück Eingang, sondern sogar das Lebensmittelgewerbe. Und Wagenfeld ist attraktiv genug für den Touristenbesuch aus Amerika. Allerdings sieht der Ort nicht mehr aus, wie Tom Murphy (Timo Friedhoff) ihn auf der Bühne beschreibt: „Es war so wonderful, diese kleinen Hügel vor jedem Haus. Und überall riecht es nach…“. Gloria: „Ich glaube es heißt: Kuhscheißen.“

Der Rückschluss, dass dieses Stück ein ganz besonderes ist im Hinblick auf das Ziel des Heimatvereins Wagenfeld, nämlich Überlieferung zu pflegen, ist mehr als zulässig und als eine Hommage an den eigenen Ort zu verstehen. Wer also Heimatkunde liebt – liebevoll auf die Schippe genommen – besucht eine der nächsten Vorstellungen der Freilichtbühne Wagenfeld.