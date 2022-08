Wagenfeld: Mann bei Maschinenunfall schwer verletzt

Von: Anja Schubert

Ein Mann wurde bei einem Arbeitsunfall in Wagenfeld schwer verletzt. © Feuerwehr

In Wagenfeld ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Er geriet mit einem Arm in eine Presse.

Wagenfeld – Laut einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Wagenfeld wurden die Einsatzkräfte aus Wagenfeld und Ströhen am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr zu einem Arbeitsunfall im Maschweg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person mit dem linken Oberarm in einer Industriepresse eingeklemmt war. Mittels baulicher Veränderungen an der Maschine und des Einsatzes hydraulischen Rettungsgerätes war die Person 45 Minuten nach der Alarmierung befreit und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christoph 6 angefordert, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Nach rund eineinhalb Stunden konnte Ortsbrandmeister Amon Windhorst den Einsatz für die 33 ausgerückten Einsatzkräfte aus Wagenfeld und Ströhen beenden. Die Polizei und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. art