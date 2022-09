Gemeinde Wagenfeld plant acht Millionen Euro Investitionen

Von: Melanie Russ

Hohe, aber erfreuliche Investition: Das Feuerwehrgerätehaus in Wagenfeld muss umgebaut werden, weil die Umkleiden für die vielen Feuerwehrleute nicht mehr ausreichen. © Russ

Die Gemeinde Wagenfeld plant 2023 Investitionen in Höhe von knapp acht Millionen Euro. Das meiste Geld fließt in die Ortskernsanierung, die Feuerwehr und die Erweiterung der Praxis Pohlmann.

Wagenfeld – Wenn der Herbst kommt, beginnt in der Gemeinde Wagenfeld das Geldausgeben. Denn dann stellt die Verwaltung das Investitionsprogramm vor, mit dem sie in die Haushaltsberatungen für das nächste Jahr gehen möchte. Für 2023 plant sie Investitionen in Höhe von knapp acht Millionen Euro – etwa 500.000 Euro weniger als 2021. Abzüglich der Einnahmen aus Verkäufen und Fördermitteln bleiben rund 4,5 Millionen Euro, die die Gemeinde selbst tragen muss. „Es sind alles wichtige Ausgaben“, warb Bürgermeister Matthias Kreye bei den Mitgliedern des Finanzausschusses für Zustimmung, die er auch erhielt. Im Laufe der Haushaltsberatungen wird sich zeigen, ob an der ein oder anderen Stelle Abstriche gemacht werden müssen.

Ortskernsanierung: Umgestaltung des Marktplatzes ist teuerstes Einzelprojekt

Größter Brocken in der Finanzplanung ist die Ortskernsanierung mit der Umgestaltung des Marktplatzes. Zwei Millionen Euro sind dafür vorgesehen, von denen die Gemeinde aber 900.000 Euro als Fördermittel zurückbekommt. Die nach dem Großmarkt in diesem Jahr geplante Umsetzung musste bekanntlich verschoben werden, weil das Ausschreibungsergebnis eine Million Euro über dem lag, was die Gemeinde zu zahlen bereit ist. Also muss die Planung abgespeckt werden. Darüber soll der Rat im November beraten, damit im nächsten Jahr gebaut werden kann. Matthias Kreye ist zuversichtlich, dass die zwei Millionen Euro nicht ganz gebraucht werden.

Planung für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule beginnt

Im Bereich der Kindertagesstätten muss die Gemeinde 2023 noch 100.000 Euro für die Erweiterung der Kita Schwalbennest in Neustadt nachschießen. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 1,2 Millionen Euro. Rund 200.000 Euro bekommt die Gemeinde aus Fördermitteln zurück. In den Folgejahren sind im Kita-Bereich erstmal keine größeren Ausgaben geplant.

Dann konzentriert sich die Gemeinde auf die Wagenfelder Grundschule. Sie soll eine Sanierung und Erweiterung bekommen – insbesondere auch im Hinblick auf Barrierefreiheit und den ab 2026 bestehenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Dafür ist auch eine eigene Mensa geplant. Die Kostenschätzung liegt derzeit bei vier Millionen Euro. Die erste Charge (350.000 Euro) ist 2023 fällig. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass es dafür auch Fördermittel geben wird, ein konkretes Programm liegt aber noch nicht vor. Laut Kreye läuft aktuell die Ausschreibung für den Planungswettbewerb.

Fast 830.000 Euro sollen in die Freiwillige Feuerwehr Wagenfeld fließen

Fast 830.000 Euro will die Gemeinde in die Freiwillige Feuerwehr investieren. Zum einen steht ein neues Fahrzeug für die Ortsfeuerwehr Wagenfeld an. Kosten: 300.000 Euro. Fällig wird die Summe wegen der langen Lieferzeit wohl erst 2025. Außerdem muss das Gerätehaus in Wagenfeld umgebaut werden (320.000 Euro). Wegen der gestiegenen Zahl an Feuerwehrleuten seien weitere Umkleiden erforderlich, für die im hinteren Teil des Gebäudes Platz geschaffen werden soll, erläuterte Kreye. Außerdem soll die Jugendfeuerwehr in Ströhen einen neuen Mannschaftstransportwagen bekommen (45.000 Euro).

Für die Erschließung des Baugebiets Fritz-Cording-Straße II sind nach 1,6 Millionen Euro in diesem Jahr weitere 150.000 Euro reserviert. Dem stehen erwartete Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (400.000 Euro) und Erschließungsbeiträgen (500.000 Euro) gegenüber. Für den Ausbau des vierten und letzten Abschnitts der Schulstraße sind 450.000 Euro eingeplant.

Für die Sanierung und Erweiterung der Praxis für Physiotherapie Pohlmann am Hallenfreibad – die Räume sind Eigentum der Gemeinde – sind 820.000 Euro eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kreye auf 1,3 Millionen Euro. Ein Förderbescheid in Höhe von 470.000 Euro liegt vor. Wie berichtet, möchte Ernst Pohlmann die Praxis auf absehbare Zeit an seine Tochter übergeben. Für den Weiterbetrieb ist aber ein neues Raumkonzept erforderlich. Das Hallenbad selbst soll 2023 in energetischer Hinsicht weiter optimiert werden. Die Halogenstrahler im Badbereich werden durch LED-Beleuchtung ersetzt. Kosten: 100.000 Euro. „Wir gehen davon aus, dass es dafür Fördermittel geben wird“, so Kreye.

Gewerbegebiet „Zur Mühle“: Noch keine konkreten Interessenten

Außerdem sind 500.000 Euro für die Erschließung des Gewerbegebiets „Zur Mühle“ im Ortsteil Bockel reserviert. Sie werden allerdings nur ausgegeben, wenn sich ein Unternehmen im Gewerbegebiet ansiedeln möchte. Konkret ist laut Kreye noch nichts. Thorsten Paulussen (FDP) empfahl hinsichtlich des Gewerbegebiets, nochmal über den Verkaufspreis nachzudenken. „32 Euro werden wir nicht realisieren können“, ist er überzeugt. Er kenne einige Unternehmer, die gerne bauen wollten, denen 32 Euro aber zu viel seien und die dann in andere Gemeinden gingen. Die FDP hatte schon bei der Festlegung des Quadratmeterpreises Ende 2020 für einen deutlich niedrigeren Wert plädiert, die übrigen Fraktionen empfanden ihn dagegen als angemessen. Interessenten für Grundstücke im Gewerbegebiet gibt es aktuell nicht. Da die Flächen momentan an Landwirte verpachtet seien, verdiene die Gemeinde aber trotzdem etwas daran, betonte Kreye, dass man nicht unter Zeitdruck steht.