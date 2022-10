Wagenfeld: Gemeinwesenarbeit mitten im Leben

Von: Melanie Russ

Rüdiger Fäth und Ann-Christin Leymann von der Diakonie fühlen sich in ihrer neuen Bleibe an der Oppenweher Straße in Wagenfeld schon richtig wohl. Mitte Oktober starten sie mit den ersten Angeboten. © Russ

Das Diakonie-Projekt in Wagenfeld startet bald in neuem Domizil an der Oppenweher Straße. Die Räumlichkeiten sind kleiner, aber zentraler gelegen als am alten Standort. „Es ist wesentlich besser“, sagt Diakon Rüdiger Fäth.

Wagenfeld – Nur wenige Monate nach dem Start Anfang des Jahres ist das Begegnungs- und Aktionszentrum in der ehemaligen Gaststätte „Neustädter Krug“ an der Sulinger Straße in Wagenfeld schon wieder Geschichte. Aus persönlichen Gründen des Eigentümers steht das Gebäude nicht mehr für Angebote im Rahmen des 2021 gestarteten Projekts Gemeinwesenarbeit zur Verfügung. Das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya als Initiator hatte aber schnell ein neues Domizil an der Abfahrt B239/Oppenweher Straße im Ortskern gefunden. In den vergangenen Wochen wurde renoviert, etwa Mitte Oktober soll Eröffnung gefeiert werden.

„Es ist wesentlich besser als an der Sulinger Straße, weil es zentraler ist“, sagt Diakon Rüdiger Fäth. „Es ist hell und sehr einladend.“ Und viel präsenter. Sie seien während der Renovierungszeit schon mit einigen Passanten ins Gespräch gekommen, berichten Fäth und Ann-Christin Leymann, seitens der Diakonie Koordinatorin für die Gemeinwesenarbeit. „Was auffällt, ist, dass es mehr auffällt“, freut sich Fäth. Ganz anders als die bisherige Unterkunft, die etwas abseits des Ortskerns lag.

Die beiden Räume plus kleiner Küche bieten zwar deutlich weniger Platz als die bisherige Bleibe mit ihren etwa 140 Quadratmetern, das ist nach Einschätzung Fäths aber durchaus ein Vorteil. „Es ist viel einfacher zu handhaben.“ Und man muss auch weniger heizen – in diesen Zeiten ein riesen Vorteil. „Und wenn wir mal etwas Größeres haben, können wir ins Gemeindehaus gehen“, so Fäth. Die vielen Räume an der Sulinger Straße hätten auch Erwartungen geweckt, die vielleicht nicht hätten erfüllt werden können. Denn um das Haus mit Leben und vielen Angeboten zu füllen, hätte es auch die entsprechenden (auch ehrenamtlichen) Akteure gebraucht.

An der Oppenweher Straße geht es zunächst mit der wöchentlichen Beratung los, die Rüdiger Fäth dienstags von 14 bis 16 Uhr anbietet. Dabei handelt es sich um eine allgemeine soziale Beratung zu allen Themen außer Renten-, Steuer- und Rechtsberatung. Wer ein Problem hat und nicht weiß, an wen er sich wenden soll, der bekommt dort direkte Hilfe oder Kontakte zu Experten vermittelt.

„Wir haben auch die Patenomas mit rübergenommen“, nennt Ann-Christin Leymann ein weiteres Angebot, das allerdings noch etwas langsam anläuft. Wie berichtet, hat eine kleine Wagenfelder Gruppe einen Oma-Opa-Hilfsdienst ins Leben gerufen. Er soll einspringen, wenn Eltern zum Beispiel in den Ferien oder außerhalb der Betreuungszeiten an Kitas oder Grundschulen jemanden benötigen, der sich für ein paar Stunden um ihren Nachwuchs kümmert. Eine Handvoll „Patenomas“ wurde bereits entsprechend geschult. „Es gab auch schon erste Kontakte. Die wurden aber aus unterschiedlichen Gründen wieder eingestellt“, berichtet Leymann. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, kann mit ihr oder Fäth Kontakt aufnehmen. Das erste Treffen zwischen Omas und Kindern findet immer in den Räumen der Diakonie statt. Anschließend können die Beteiligten entscheiden, ob die Betreuung im Treffpunkt oder zu Hause erfolgen soll.

Darüber hinaus ist wieder eine „Wünsch dir was für andere“-Aktion zur Weihnachtszeit geplant, dieses Mal mit einer Veranstaltung zum Thema Weihnachten und Islam zum Auftakt. Außerdem soll es kostenlose Erste-Hilfe-am-Kind-Kurse geben, „und wir sind in Gesprächen über eine Migrationsberatung“, so Fäth. Der Bedarf sei da, vielleicht könne man sogar noch in diesem Jahr starten, hofft er.

Eine weitere Überlegung ist ein regelmäßiges Café-Angebot, bei dem Menschen bei Kaffee und Tee ins Gespräch kommen sollen. Eventuell könne man für ausländische Mitbürger auch Zeitungen aus der Heimat auslegen, so Fäth. Die ein oder andere Aktion mit der Tafel gleich nebenan wäre ebenfalls eine Option. Kontakte mit den dortigen Ehrenamtlichen wurden schon geknüpft. „Es wird kein Wettbewerbsbuhlen um Aufmerksamkeit geben“, betont Rüdiger Fäth. Angebote erfolgten immer in Absprache mit den vor Ort bereits aktiven Akteuren.

Engagierte Leute mit weiteren Ideen sind im neuen Treff immer gern gesehen. Wer Vorschläge hat oder ein bestehendes Angebot wie die Patenomas nutzen möchte, kann sich unter Tel. 05441/987910 oder per Mail an treff.wagenfeld@evlka.de melden.

Stichwort Gemeinwesenarbeit Das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya als Initiator möchte gemeinsam mit der St. Antonius Kirchengemeinde, der Gemeindeverwaltung Wagenfeld und vor allem den Menschen vor Ort die Lebensbedingungen in der Gemeinde noch positiver gestalten und die Gemeinschaft stärken. Ziel ist es, die Eigeninitiative der Menschen zu fördern und sie zu animieren, selbst etwas zur Verbesserung ihres Lebensraums beizutragen. Ein Teil der Gemeinwesenarbeit sind die Angebote im neuen Treffpunkt im Ortskern. Das Projekt wird für zunächst drei Jahre über das Diakonische Werk Niedersachsen gefördert sowie von Kommune und Kirchengemeinde mitfinanziert.