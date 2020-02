Gaststätte „Neustädter Krug“ von Marita Graß in Wagenfeld schließt

Nach 38 Jahren schließt die traditionsreiche Gaststätte „Neustädter Krug“ in Wagenfeld. Während die Nachnutzung des Gebäudes derzeit noch offen ist, sagt Inhaberin Marita Graß: „Jetzt laufen die Leute mir die Bude ein.“

Wagenfeld - Marita Graß hat viel gehört und erlebt in den vergangenen 38 Jahren. Tagein, tagaus stand sie hinter dem Tresen ihres „Neustädter Krugs“ und hatte für alle Gäste ein offenes Ohr. So wundert es nicht, dass ihr Name eng mit der traditionsreichen Gaststätte an der Sulinger Straße in Wagenfeld verbunden ist, und es allgemein heißt, man geht zu „Graß Marita“. Doch damit ist am 1. April Schluss. Dann schließt die 67-Jährige die Gastwirtschaft, die Wilhelm Trümpler 1879 an dieser Stelle errichtet hatte.

Für die Wagenfelderin ist es genau der richtige Zeitpunkt, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. „Es müsste dringend alles renoviert werden. Außerdem fordert das Finanzamt, dass ich eine elektronische Kasse führe. Das möchte ich alles nicht mehr“, sagt Marita Graß mit Blick auf den Aufwand und die Investition. So kam es nicht ganz ungelegen, dass ihr Pachtvertrag zum 1. April endet.

Wagenfeld: Gaststätte „Neustädter Krug“ schließt nach 38 Jahren

„Ich habe mich damit abgefunden. Ich möchte ja noch etwas haben von meinem Rentnerleben“, sagt die Wagenfelderin, die die Gaststätte 1982 mit 29 Jahren übernahm. „Wir haben erst mal alles renoviert und aus dem kleinen Laden ein Clubzimmer gemacht.“ Am 13. März war Eröffnung.

Seit den Anfängen hat sich viel verändert. „Damals war hier richtig viel los. Die Leute sind nach der Arbeit nicht gleich nach Hause gefahren. So war die Gaststätte abends immer voll“, erinnert sich Marita Graß. Die Älteren, die nicht mehr arbeiten mussten, waren schon morgens um 11 Uhr da und kamen abends um 17 Uhr wieder. „Die alten Leute vergisst man nicht. Wir haben viel geklönt.“

+ Anfang der 1980er-Jahre, bevor das Ehepaar Graß das Gasthaus Trümpler übernahm, befand sich im vorderen Bereich noch ein kleiner Laden. © Gemeindearchiv

Doch infolge rechtlicher und gesellschaftlicher Veränderungen wurde es im Laufe der Jahre ruhiger im „Neustädter Krug“. Zuerst habe die Polizei die Einhaltung der Promillegrenze im Straßenverkehr immer konsequenter verfolgt. Das sei natürlich richtig gewesen, sagt Graß mit Blick auf die Verkehrssicherheit. Aber die Auswirkungen sind bis heute an der Theke spürbar. „Wenn schlechtes Wetter ist, kommen die Leute nicht, weil sie ja mit dem Fahrrad fahren wollen.“ Und seit 2007 gilt in Niedersachsen das Rauchverbot in Gaststätten. Auch das habe einige Besucher ferngehalten, so Marita Graß.

Seit sich herumgesprochen hat, dass die Wagenfelderin ihre Gaststätte schließt, ist allerdings wieder mehr los, weil jeder noch mal in dem Traditionshaus ein Bier trinken oder etwas essen möchte. „Die Leute laufen mir die Bude ein“, berichtet die 67-Jährige.

Gaststätte Neustädter Krug in Wagenfeld: Immer weniger Gäste

Auch wenn sie es sich etwas ruhiger wünscht, so ganz ohne Arbeit kann Marita Graß nach eigener Aussage nicht. „Irgendwas werde ich mir suchen.“ In jedem Fall übernimmt sie weiterhin die Bewirtung in der Schießhalle des Schützenvereins Wagenfeld-Neustadt, dessen Vereinswirtin sie viele Jahre war.

Wie es mit dem Anwesen nach dem 31. März weitergeht, ist laut dem Eigentümer Rolf Kleinhans-Bukowski noch offen. Es gebe mehrere Interessenten, erklärte er auf Nachfrage.

Hintergrund: Gastwirtschaft mit langer Geschichte

Das Gebäude an der Sulinger Straße 65 hat eine lange Geschichte. Es wurde 1879 von Wilhelm Trümpler und seiner Frau Wilhelmine geb. Kruse erbaut, wie noch heute auf dem Schlussstein über dem Eingang zu lesen ist. Trümpler führte dort die Gastwirtschaft fort, die er zuvor bereits auf der Hofstelle Meier-Barner schräg gegenüber betrieben hatte, und eröffnete außerdem einen Hokenhandel (kleiner Handelsladen).

Nach seinem Tod 1903 übernahm Trümplers Sohn Wilhelm junior die Gastwirtschaft, die er später an seine verwitwete Schwiegertochter Hilda weiter vererbte. Die Wirtschaft verfügte zu jener Zeit über eine Gaststube, ein Clubzimmer und zwei Fremdenzimmer. Im angrenzenden Wirtschaftsgebäude war ein Gaststall für Pferde untergebracht, wie in dem Buch „Wagenfelder Gastfreundschaft“ von Timo Friedhoff zu lesen ist.

In vierter Generation leiteten Hildas Sohn Wilhelm und dessen Frau Hilde die Gastwirtschaft gemeinsam mit der Mutter, bis 1973 Wilhelm Cording das Gasthaus übernahm und unter dem Namen „Boys Bierstuben“ weiterführte, der auf seinen Spitznamen Ahlers Boy zurückging. Den angeschlossenen kleinen Laden betrieb Hilda Trümpler bis 1982 weiterhin selbst.

Im Februar 1982 schließlich pachteten Marita und Wilhelm Graß die Gastwirtschaft.