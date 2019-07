TUS Wagenfeld erhält zusätzlich 56 000 Euro

Ratsmitglieder stimmen trotz ausgebliebener Absprachen für Zuschuss

+ Der TUS Wagenfeld kann seine Gäste inzwischen auf seiner sanierten Anlage begrüßen. Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Den beantragten Zuschuss in Höhe von 56 000 Euro zur Sanierung und Erweiterung seiner Anlage an der Schulstraße wird der TUS Wagenfeld bekommen. Das segneten die Ratsmitglieder in ihrer Sitzung am Dienstagabend bei drei Enthaltungen ab. Die Beratung darüber wurde allerdings von ein paar Misstönen begleitet.