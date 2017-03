Detektive setzen Wodka-Diebe fest

Wagenfeld - Detektiven ist es zu verdanken, dass die Polizei vier Ladendiebe in Wagenfeld festnahm. Sie klauten aus einem Supermarkt am Sparkassenweg gleich mehrere Flaschen Wodka. Die Tag ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr.

Eher zufällig befanden sich die Detektive im Laden, als sie zwei auffällige Personen beobachteten. Sie sahen, wie die Männer mehrere Flaschen Hochprozentiges unter ihren präparierten Hemden verschwinden ließen. An der Kasse bezahlten sie nur Flips und zwei Dosen Bier.

Die Spürnasen folgten den Männern auf den Parkplatz, wo zwei Mittäter in einem Renault Kangoo warteten. Zwischenzeitlich informierten die Detektive die Polizei und hielten die vier Ladendiebe fest. Die eintreffenden Polizisten nahmen die Verdächtigen fest. Die Quartett hatte insgesamt 34 Flaschen Spirituosen gelagert.

Es handelt sich eine 44 Jahre alte Frau und drei Männer, 36, 37 und 66 Jahre alt. Sie stammen allesamt aus dem Raum Herford. Nach der polizeilichen Vernehmung wurden die Vier wieder entlassen.

