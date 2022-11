Führungswechsel in den Wagenfelder Chören

Mit einer langstieligen Rose dankte Marita Tödtemann (rechts) allen langjährigen Chormitgliedern. © Popchor

Der Popchor hat die Geschäftsführung der Wagenfelder Chöre von den Auburg Stimmen übernommen. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr ist den Sängerinnen und Sängern vor allem das Konzert in der Kirche in Erinnerung geblieben.

Wagenfeld – Bei der Jahreshauptversammlung der Wagenfelder Chöre in der Auburg ging es nicht nur um Wahlen und Ehrungen, sondern auch um eine Neuausrichtung. Bisher war der Gemischte Chor Wagenfeld, die Auburg Stimmen, geschäftsführend, nun ist es der Popchor. Die Auburg Stimmen haben die Geschicke in wohlbekannte Hände übergeben.

Nicole Lampe, Sprecherin des Popchors, verlas ihren Jahresbericht. Trotz Corona war hier einiges zusammen gekommen, wobei das Konzert am 18. September in der Wagenfelder Kirche das absolute Highlight war. Hier wirkten auch die Auburg Stimmen und Heinz Brinkmann an den Percussions mit.

Die Kassenprüfer Ulrike Meyer und Karsten Kleemeyer bestätigten der Kassenwartin Gisela Seifert eine einwandfreie Buchführung, und somit wurde der Vorstand entlastet. Neue Kassenprüfer sind Petra Rump vom Popchor und Jochen Möser von den Auburg Stimmen.

Die Chorleiterin Leta Henderson brachte in ihrem Bericht nochmals ihre große Freude über das gelungene Konzert zum Ausdruck. Nach der bizarren Online-Situation bei den Proben während der Pandemie zeigte sie sich sehr stolz darauf, wie die Chöre ihren „Chorgeist“ aufrechterhalten haben. Es bleibe abzuwarten, welche Herausforderungen der kommende Winter mit Corona bringen werde. Die große Hoffnung ist natürlich, weiterhin singen und proben zu dürfen.

Auf Grund der neuen Ausrichtung der Chöre war im Vorfeld eine neue Satzung erarbeitet worden, über die einstimmig abgestimmt wurde. Dann wurde ein geschäftsführender Vorstand gewählt: Marita Tödtemann (1. gleichberechtigtes Vorstandsmitglied), Gaby Eckstein (2. gleichberechtigtes Vorstandsmitglied), Brigitte Spreen (Kassenwartin) und Ursula Hartrampf (Schriftführerin). Die Elternvertreterin des derzeit pausierenden Kinderchores ist weiterhin Anne Binkowski.

Außerdem gibt es aus den Reihen des Popchors einen Arbeitskreis, der jetzt um Martina Mönckedieck von den Auburg Stimmen und Anne Binkowski, der Elternvertreterin des Kinderchores, erweitert wird. So können alle Belange der Chöre gewahrt und berücksichtigt werden.

Die erste Vorsitzende, Marita Tödtemann, nahm Ehrungen vor: Seit zehn Jahren singen Manuela Bickert, Sabine Kokemohr und Petra Rump im Popchor. Bei den Auburg Stimmen gab es bemerkenswert viele Mitglieder, die bereits seit 40 Jahren dem Gemischten Chor die Treue halten: Monika Jahnke, Marita Tödtemann, Marita Kleemeyer, Christiane Tegeler-Kliche und Ute Tödtemann. Marita Tödtemann bedankte sich bei allen Jubilaren mit einer langstieligen Rose.

In Zeiten schwindender Mitgliederzahlen würden sich die Auburg Stimmen und auch der Popchor sehr über interessierte Sängerinnen und Sänger freuen. Wer Spaß am Singen in entspannter Atmosphäre hat, ist herzlich zu den Proben eingeladen: Die Auburg Stimmen proben immer mittwochs um 19 Uhr in der Auburg und der Popchor montags um 19.30 Uhr.