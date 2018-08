Auftakt zu drei tollen Tagen: Bürgermeister Kreye eröffnet Großmarkt

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Das Wichtigste hat Bürgermeister Matthias Kreye am Freitagmorgen bei der Eröffnung des 434. Wagenfelder Großmarktes souverän gemeistert: Ein paar kräftige Schläge auf den Zapfhahn und schon strömte das Freibier aus dem Fass. Während die zahlreichen Gäste aus Wagenfeld und Umgebung im Brauhauszelt den frisch gezapftes Gerstensaft der Wagenfelder Braumanufaktur genossen, stimmte Kreye sie auf „drei tolle Tage“ ein.

Das im vergangenen Jahr eingeführte Konzept mit dem quer aufgebauten und zum Marktplatz hin offenen Zelt hat sich bewährt und wird darum in diesem Jahr fortgeführt. Die offene Front ließ zum einen die langsam aufkommende Marktstimmung ins Zelt schwappen und ermunterte zugleich Passanten, innezuhalten und dem Geschehen auf der Bühne für einen Augenblick zu folgen. Dort gab es auch ein Wiedersehen mit den „Lerchentalern“, die während der Eröffnung mit ihrer Volksmusik schnell Stimmung ins Zelt brachten.

Bürgermeister Kreye dankte in seiner Rede zunächst den vielen langjährigen Begleitern des Großmarktes und den Aktiwas-Mitgliedern, die in den Monaten vor dem Markt mit viel Leidenschaft die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Volksfest geschaffen hatten. Als ein wichtiges Element des Marktes hob er die „wirklich attraktive Gewerbeschau“ mit rund 60 Ausstellern hervor. In Zeiten der Digitalisierung, in denen das Handeln immer anonymer werde, sei es wichtig, den Händlern vor Ort eine Plattform zu bieten, auf der sie mit ihren Kunden in Kontakt treten könnten.

Kontakt ist auch das Stichwort, wenn es um die Zusammenarbeit der Kommunen geht. Erfreut stellte Kreye fest, dass viele Bürgermeister der angrenzenden Städte und Gemeinden seiner Einladung gefolgt waren. Zuvor hatten sie sich bereits bei einem gemeinsamen Frühstück in der Kaiserhalle ausgetauscht. Es sei gut, dass man sich bei solchen Gelegenheiten persönlich kennenlerne und Vertrauen aufbaue, betonte auch Landrat Cord Bockhop in seinem kurzen Grußwort.

Vom guten Braumanufaktur-Bier wohl etwas übermütig geworden, träumte Kreye oben auf der Bühne von einem Rathausbalkon mit großem Vorplatz. Schließlich müsse man die Fußballer des TuS Wagenfeld gebührend feiern können, wenn sie in die Bezirksliga aufsteigen. An deren Meisterschaft schien er keine Zweifel zu haben.

Auch wenn sich dieses spezielle Projekt ohne großzügigen Mäzen vermutlich nicht umsetzen lässt, soll sich in Wagenfeld in den kommenden Jahren einiges tun. Kreye berichtete kurz über das geplante Konzept zur Entwicklung des Ortskerns. „Das ist längst überfällig“, sagte der Bürgermeister in ernstem Ton, um dann scherzhaft-besorgt in Richtung Osten zu blicken: „Wagenfeld muss gewaltig aufpassen, dass das Zentrum nicht nach Ströhen verlegt wird.“ Denn dort sei mächtig was los mit Tierpark, neuer Sporthalle und dem Larp-Dorf Bogenwald, und die neue Pastorin Kerstin Wackerbarth bringe die Kirchengemeinde richtig in Schwung.

Des Bürgermeisters Begeisterung für den Bogenwald wurde vor einigen Wochen allerdings etwas getrübt, als dessen Betreiber per Facebook zur Wahl eines eigenen Bürgermeisters aufriefen – und das hinter Kreyes Rücken! Das gehe so nicht, findet der Bürgermeister. „Es kann doch wohl nur einen geben, oder?“, fragte er in die Runde und erhielt zur Antwort tosenden Applaus. Obwohl er die Wagenfelder hinter sich weiß, hat sich Kreye gegen mögliche Konkurrenz gewappnet. „Ich bin bereit für ein Duell. Mein Holzschwert ist geschnitzt.“ Da die Bewohner des Bogenwalds – von einigen Schlachten abgesehen – friedliebende Menschen sind, wird es aber wohl nicht zum Äußersten kommen.