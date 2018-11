Alternative Wohngruppe in den Auewiesen geplant

Fachausschuss startet Planverfahren

Wagenfeld - In der Region bestehen ähnliche Konzepte bereits und sind sehr erfolgreich, in Wagenfeld ist es etwas Neues: Auf einer etwa 0,6 Hektar großen Fläche im Bereich der Gemeindewege „Zu den Auewiesen“ und „Hinterortstraße“ soll eine Anlage für alternative Wohngruppen errichtet werden. Vorgesehen ist laut Planer Michael Schwarz ein Gebäude mit zwei Flügeln und elf Wohneinheiten. Da der Bereich im Flächennutzungsplan noch als Sondergebiet für Wochenendhäuser eingetragen ist, ist dessen Änderung erforderlich. Der Bau-, Wege-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfahl am Dienstagabend einstimmig, das Verfahren zu starten.