Vor Freude leuchtende Augen

Von: Melanie Russ

Im Seniorenheim Gärtner in Preußisch Ströhen konnte die Landjugend Ströhen die Geschenke persönlich überbringen. © Landjugend Ströhen

Die Wunschkarten-Aktion der Landjugend Ströhen ist rundum gelungen. Vorsitzende Marieke Diepholz freut sich im Rückblick über die vielen Unterstützer, die 137 Geschenke für die Bewohner von drei Seniorenheimen gepackt hatten.

Ströhen/Wagenfeld – Vor Freude leuchtende und zum Teil auch mit Freudentränen gefüllte Augen hatten viele Bewohner der Senioreneinrichtungen Doreafamilie und Wiesengrund in Wagenfeld sowie Gärtner in Pr. Ströhen bei der Bescherung der Landjugend Ströhen. Sie hatte im Dezember zum zweiten Mal eine Wunschkarten-Aktion organisiert, die im Rückblick wieder ein voller Erfolg war und vielen Menschen eine Freude bereitet hat und darum laut der Landjugend-Vorsitzenden Marieke Diepholz in diesem Jahr auf jeden Fall wiederholt werden soll.

Diepholz und ihre Mitstreiter hatten kurz vor Weihnachten 137 Geschenke an die drei Senioreneinrichtungen überbracht. Gepackt worden waren sie von Einwohnern, die eine anonymisierte Wunschkarte vom Weihnachtsbaum gepflückt hatten. „Leider konnten wir die Geschenke in zwei Seniorenheimen nicht selbst übergeben“, bedauert Marieke Diepholz. Zu viele Corona-Erkrankungen in den Einrichtungen hatten das verhindert. Von den Mitarbeitern hat sie aber erfahren, dass sich die Bewohner riesig gefreut haben und reichlich Tränen der Freude flossen.

Was die Vorsitzende auch sehr gefreut hat: „Die Geschenke waren richtig schön verpackt.“ Viele hatten einen persönlichen Gruß, ein selbstgemaltes Bild und ähnliches beigelegt. „Das ist super angekommen“, so Diepholz.

„Wir haben auch einige Rückmeldungen von den Familien der Senioren bekommen, die sich sehr gefreut haben“, berichtet die Vorsitzende. Zum Beispiel von der Tochter eines 97-jährigen Bewohners des Seniorenheims Gärtner. Er hatte sich Eierlikör gewünscht und den dann mit seiner Familie bei deren Besuch getrunken.

Bei den Wünschen war wieder alles dabei, alltägliche Sachen wie Socken oder Schlafanzüge, aber auch Blumen, Uhren und ganz viel Süßes oder so Spezielles wie ein Buch über die Landwirtschaft oder ein Bilderbuch über Frankreich.

„Ganz viele hatten sich Weihnachtsplätzchen gewünscht“, erzählt Marieke Diepholz. Also schmissen die Mitglieder der Landjugend die Backöfen an und backten Kekse. Wie viele Bleche es waren? Genau weiß es die Vorsitzende nicht, aber reichlich. Die Kekse gab es dann zu den eigentlichen Geschenken noch dazu.

Nur ein kleiner Wermutstropfen trübte die Aktion. Für neun Senioren war zwar die Wunschkarte abgeholt, das Geschenk dann aber nicht abgeliefert worden. „Das war ein bisschen ärgerlich“, sagt Marieke Diepholz. Leer gingen die Bewohner trotzdem nicht aus. Die Landjugend sprang kurzfristig ein und besorgte die Geschenke. mer