Freibadsaison in Wagenfeld: Von den Rekordzahlen weit entfernt

Von: Gerhard Scheland

Die Freibad-Saison in Wagenfeld lief schleppend an, hinten raus wurden die Zahlen aber immer besser. © Russ

Die Bilanz der Freibad-Saison in Wagenfeld fällt durchschnittlich, aber zufriedenstellend aus. 24 757 Besucher wurden registriert. Von den Rekordzahlen der Vergangenheit ist das weit entfernt.

Wagenfeld – „In den ersten Tagen war es wie verhext“, erinnert sich Christian Möllers, „trotz optimaler äußerer Bedingungen mit zwölf Sonnenstunden täglich und Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad blieb der erwartete Besucheransturm aus.“ Dass der langjährige Leiter des Wagenfelder Hallenfreibades letztendlich doch noch mit dem Verlauf der diesjährigen Freiluftsaison zufrieden ist, liegt am guten Besuch im August. „Insgesamt haben wir vom 9. Mai bis 30. August 24 757 Besucher registriert“, freut sich der Wagenfelder Schwimmmeister, der gemeinsam mit der Verwaltungsfachangestellten Fiona Ihlenfeld aus dem Rathaus die aktuellen Zahlen für die zurückliegende Sommersaison vorstellt.

„Von Anfang des Jahres bis jetzt waren es knapp 38 000 Besucher, die die Türen des Hallenbades und der Außenanlagen passiert haben“, nannte er eine weitere Zahl, die die Gemeinde als Betreiber der beliebten Freizeiteinrichtung für den eher enttäuschenden Besuch in den ersten Tagen der Freiluftsaison doch noch entschädigte.

Weil die Vergleichszahlen der jüngeren Vergangenheit durch umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie durch die Bestimmungen und Einschränkungen der Corona-Pandemie nur wenig aussagekräftig wären, vergleichen Möllers und Ihlenfeld den Saisonverlauf 2022 mit dem Besuch in den Jahren 2016 bis 2018. „Damals waren die Besucherzahlen deutlich höher“, berichtet der Leiter des Hallenfreibades, „fast 62 000, 67 000 und 73 000 Besucher wurden seinerzeit gezählt.“

Obwohl der Rekordbesuch der aktuell zu Ende gegangenen Saison mit knapp 600 kleinen und großen Wasserratten schon am 19. Juli registriert wurde, war der August der mit Abstand am besten besuchte Monat. „Die 7 173 Besucherinnen und Besucher im August gliedern sich in 3 537 Erwachsene und 2 292 Jugendliche“, erläutert Möllers. Dazu kämen die Jugendgruppen, die im Hallen- und Freibad trainierten, mehrere Reha- und Gymnastikgruppen, Wassersportlerinnen und -sportler des TuS Wagenfeld sowie Schülerinnen und Schüler umliegender Kindergärten und Schulen.

Die Wassertemperaturen lagen in den hochsommerlichen Tagen immer zwischen 27 und 28 Grad. „Bedingt durch die wärmenden Sonnenstrahlen und die Energie aus dem Blockheizkraftwerk“, erklärt der Schwimmmeister. Die beliebtesten Plätze seien während der heißen Sommertage mit 30 und mehr Wärmegraden für die Besucher unter den schattenspenden Bäumen im äußeren Bereich der Liegewiese gewesen, ergänzt Möllers.

Obwohl im Außenbereich der Freizeiteinrichtung bereits Ruhe eingekehrt ist, wird es am Sonntag, 9. Oktober, im und am Becken noch einmal turbulent. An dem Tage wird nach zweijähriger Pause mit dem vierten Hundeschwimmen der endgültige Schlusspunkt hinter die Freiluftsaison gesetzt. Das im Becken verbleibende Wasser hat dann lediglich noch die Aufgabe, in den Wintermonaten Frostschutz zu bieten und Druck auf die Beckenränder auszuüben. Erst im Frühjahr nächsten Jahres wird das Wasser abgelassen, bevor nach umfangreichen Reinigungsarbeiten voraussichtlich am 15. Mai die Freiluftsaison 2023 eröffnet wird.

Jetzt freuen sich Bürgermeister Matthias Kreye, Schwimmmeister Christian Möllers und die Verwaltungsmitarbeiterin Fiona Ihlenfeld über eine alles in allem noch recht erfreuliche Badesaison 2022 und auch darüber, dass für den gastronomischen Bereich im Hallenbad eine neue Pächterin gefunden wurde. Seit kurzem betreibt Anna-Katharina Battaino das „Come Inn“ getaufte Bistro. ges