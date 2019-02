Volles Haus in der „Pusteblume“ - zusätzliche Gruppe geplant

In Wagenfeld

Wagenfeld - Trotz der Erweiterungen in den vergangenen Jahren wird es im kommenden Sommer eng in den Wagenfelder Kindergärten. Um den Bedarf decken zu können, wird in der „Pusteblume“ in einem Raum, der eigentlich für die Krippe vorgesehen ist, zunächst für ein Jahr eine weitere Kindergartengruppe eingerichtet. „Jeder Elternwunsch kann berücksichtigt werden“, betonte Bürgermeister Matthias Kreye am Donnerstagabend bei der Vorstellung der aktuellen Anmeldezahlen im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss.