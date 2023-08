Volle Zelte und volles Programm auf dem Wagenfelder Großmarkt

In den Marktstraßen gab es viel zu gucken und zu stöbern (Bild links), im Festzelt unterhielten eine Kindertanzgruppe sowie „Annemarie und Waltraud“ während des gut besuchten Seniorennachmittags das Publikum. © Gerwanski

Die Zelte? Voll! Die Parkplätze? Auch! Die Bilanz des 439. Großmarktes fällt folglich positiv aus: „Daran können wir nächstes Jahr anknüpfen“

Wagenfeld – Ihrem Namen „Großmarkt“ wurde die dreitägige Veranstaltung in Wagenfeld wieder einmal gerecht. Tausende Besucher strömten Tag für Tag über das Vergnügungsmarktgelände und erfreuten sich an allerlei Karussells und Ständen. Aber auch die zusätzlichen Veranstaltungen drumherum sorgten für ein stimmiges Gesamtprogramm. „Es war ein guter Markt“, bilanzierte Marktmeister Sven Schröder, „wir haben an das Niveau des letzten Jahres angeknüpft und es sogar überboten.“

Valide Besucherzahlen präsentierte er zwar nicht, doch die Situation auf den Parkplätzen gab den Hinweis, dass es sehr viele waren. „Die Parkplätze waren voll, nix mehr frei“, meinte Julien-James Mandviwala, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Aktiwas. Voll war es an den Abenden auch in den beiden Partyzelten.

„In unserer Region konnte man schon immer gut feiern“, betonte auch Reinhard Haider, Mitglied des Senioren- und Behindertenbeirates, als er einige hundert ältere Bürger zum Seniorennachmittag begrüßte. Es sei ja auch ein besonders schönes Erlebnis, auf diesem Markt zu sein, ergänzte Bürgermeister Matthias Kreye in seinem Grußwort.

Der Bürgermeister würdigte unter anderem den Einsatz des Pflegepersonals aus den Senioreneinrichtungen, die ihren Bewohnern wieder die Teilnahme an diesem Nachmittag ermöglicht hatten. Schließlich sind unter den Senioren einige, die – man höre und staune – seit 70 und mehr Jahren treue Großmarktbesucher sind.

Gleich zu Beginn versetzten die Kirchdorfer Musikanten unter der Leitung von Erhard Plate mit ihrer Blasmusik das Publikum in Stimmung. Zwei Tanzgruppen des TuS Wagenfeld brachten mit ihren Darbietungen ebenfalls Schwung in das Seniorenzelt. Die beiden jungen Plattschnackerinnen Amrei Geiß und Luisa Hünecke sorgten als Annemarie und Waltraud, die sich unter anderem über Krankheiten und Ärzte austauschten, für Begeisterung.

Die plattdeutschen Beiträge nahmen dann auch einen breiteren Raum im Verlauf der Veranstaltung ein. Plattdeutsch sei „eine Sprache, die wir schätzen“, betonte Reinhard Haider. „Und Platt wurde schon beim ersten Markt gesprochen“, erinnerte er mit einem Schmunzeln. Heute gehöre das Plattdeutsche zum Kulturgut.

Hannelore Meyer als Vertreterin der Freilichtbühne wies daraufhin, dass sich die Laienspielgruppe des Heimatvereins der Pflege des Plattdeutschen verschrieben habe. Amrei und Luisa seien zwei der hoffnungsvollen Nachwuchsdarstellerinnen. „Aber ohne Publikum sind wir nichts“, sagte Hannelore Meyer. Reinhard Haider stellte dann die Frage, wer aus dem Publikum noch „Plattdeutsch eingeschult“ worden sei. Und es mag ein gutes Drittel der Senioren gewesen sein, das sich per Handzeichen meldete.

Mit der Kleintierbörse, die bei der Feuerwehr untergebracht war, dem Flohmarkt und dem Gottesdienst gab es am Sonntag weitere Programmpunkte. Nicht zu vergessen die Gewerbeschau, die einen bunten Mix aus Wirtschaft und Vereinsleben bot. Auch hier war der Besuch zufriedenstellend, so Marktmeister Schröder. Und Mandviwala ergänzte: „Daran können wir nächstes Jahr anknüpfen.“

Dann wird zum einen mit dem 440. Markt ein glatter Jahrestag begangen. Zum anderen steht der 50. Jahrestag des Zusammenschlusses von Wagenfeld und Ströhen zu einer Gemeinde an. Von Bernd Gerwanski