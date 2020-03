Volker Rempe dreht den Schlüssel um – für immer

Wagenfelder Traditionsfleischerei schließt / Aufgabe der Selbstständigkeit

+ © Scheland Volker Rempe. © Scheland

Wagenfeld – Seit mehr als hundert Jahren gilt die Fleischerei Scheland an der Hauptstraße in Wagenfeld als gute Adresse. Dennoch endet die Historie der Traditionsfleischerei Ende dieses Monats. Am 29. Februar dreht Fleischermeister Volker Rempe um 13 Uhr den Schlüssel der Eingangstür um; für immer.