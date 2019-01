Viele tolle Ideen für den Wagenfelder Ortskern

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität, optische Verbesserungen an der Ortsdurchfahrt und auf dem Marktplatz und eine übersichtlichere Verkehrsführung: Vielfältig und schon sehr konkret sind die Vorschläge, die die gut 20 Teilnehmer des zweiten ISEK-Workshops am Samstag im Landhaus Wiedemann für die langfristige Entwicklung des Wagenfelder Ortskerns ausgearbeitet haben.

„Es sind wirklich tolle Ideen dabei“, meinte Bürgermeister Matthias Kreye bei der abschließenden Vorstellung. Inwieweit sie umgesetzt werden können, hängt zum einen von der Finanzierung und der Zustimmung des Rates ab, zum Teil aber auch von den Eigentümern privater Gebäude und Grundstücke.

Im ersten Workshop Ende vergangenen Jahres hatten die Teilnehmer bereits die Stärken und Schwächen im Ortskern herausgearbeitet. Auf Basis dieser Erkenntnisse tüftelten sie nun in vier Gruppen unterteilt an Lösungsmöglichkeiten. Zur Seite stand ihnen der Vechtaer Landschaftsarchitekt Matthias Kolhoff. Er erstellt das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), das als Basis der künftigen Entwicklung dienen soll.

Ein Schwerpunkt war der Bereich des Marktplatzes. Dort zielten die meisten Vorschläge auf eine übersichtlichere Verkehrsführung und eine Entlastung im Bereich Pohlys Snack-Eck ab. So empfehlen die Gruppen, den Sparkassenweg auszubauen, die Straßen „Am Markt“ und „Meiersfeld“ in eine Einbahnstraße zu verwandeln und die Durchfahrt vom „Meiersfeld“ zum „Maschweg“ zu sperren, um die dortigen Anwohner zu entlasten.

Außerdem schlagen die Teilnehmer die Schaffung eines Busbahnhofes vor, der in den Marktplatz eingebunden werden könnte. Die dortige Haltestelle direkt an der Bundesstraße würde verschwinden, ebenso die Lkw-Parkplätze am Marktplatz. Eine Gruppe regt auch eine ansprechendere Gestaltung des Marktplatzes durch Anpflanzungen an.

Ein weiterer Wunsch der Workshop-Teilnehmer ist die Errichtung eines Dorfplatzes, der als Veranstaltungsort und Treffpunkt dienen kann. Dafür angedacht sind der Bereich zwischen Eisdiele und Kirche oder der Parc de Vibraye. Der Dorfplatz könnte Teil der von der Gruppe „Lebendiges Wagenfeld“ vorgeschlagenen grünen Zone sein, die zum Beispiel durch Backhaus, Teestube, Spielplatz, Trimm-dich-Geräte, Grillplätze oder Bänke zu einem Ort mit hoher Aufenthaltsqualität werden könnte.

Handlungsbedarf besteht nach Ansicht der Workshop-Teilnehmer auch an der Hauptstraße. Im Blick haben sie zum einen mehr Begrünung, aber auch einige Gebäude wie Kaiserhalle, Textilhaus Scheland, das Wolllager des Wollwerks oder das Wohngebäude neben dem Zahnarzt Bunge, die aus ihrer Sicht langfristig saniert oder abgerissen werden sollten. Da sich die Gebäude in Privatbesitz befinden, hat die Gemeinde hier allerdings kaum Handlungsspielraum.

Angesprochen wurde auch die Möglichkeit, den Branntweinsweg über die Bundesstraße hinaus bis zum Haßlinger Weg auszubauen und dortigen Ackerflächen in Wohnbaugebiet umzuwandeln.

Insbesondere die Gruppe, die sich intensiv mit der grünen Zone befasste, richtete den Blick nicht nur auf die großen Maßnahmen, sondern auch auf die vielen kleinen Dinge, die einen Ort aufwerten können. Einheitliche Tafeln zum Beispiel, die über historische Gebäude oder besondere Wagenfelder Bürger informieren, Beleuchtung, Barrierefreiheit oder freundlichere Gestaltung durch Blumen und Sträucher.

Umsetzung der Ideen wohl nicht vor 2022

Auf die Umsetzung der Ideen werden die Wagenfelder noch ein paar Jahre warten müssen. Denn die Gemeinde hofft auf Zuschüsse aus einem Städtebauförderprogramm und muss darum das Genehmigungsverfahren abwarten. Im Februar werden Bauausschuss, Rat und die Bürger ausführlich über die Ergebnisse des Workshops infomiert. Der Gemeinderat soll am 2. April entscheiden, ob die Umgestaltung des Ortskerns vorangetrieben und ein Förderantrag gestellt wird. Letzterer muss am 15. Juni bei der Genehmigungsbehörde vorliegen.

Für die Aufnahme in ein Förderprogramm sind laut Matthias Kolhoff aber weniger die Pläne, sondern der Ist-Zustand der Gemeinde wesentlich. Den wird er in den nächsten Monaten anhand statistischer Daten und Beschreibungen der Infrastruktur und Gebäude zusammenfassen, um auf deren Basis darzulegen, wo Handlungsbedarf besteht.

Kreye geht davon aus, dass im Sommer 2020 die Entscheidung fällt, ob Wagenfeld Fördermittel bekommt oder nicht. Spätestens im Herbst soll der Gemeinderat dann darüber befinden, welche Maßnahmen als erstes angegangen werden. Die Umsetzung könnte voraussichtlich 2022 beginnen.