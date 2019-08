Viele schöne und traurige Momente

Ströhen - Von Gerhard Scheland. „Wir waren damals Jungjäger, voller Tatendrang, für gesellige Zusammenkünfte immer zu haben und ein bisschen musikalisch“, beschreibt der gebürtige Ströher Horst Obenhaus, zeitlebens begeisterter Jäger und Heger, seine Anfänge als B-Horn-Bläser in der Bläsergruppe des Hegerings Ströhen.

Der passionierte Vorderladerschütze mit überregionalen Erfolgen, ist genau wie Klaus Baumgärtner aus Ströhen seit 1969, also von Beginn an, dabei.

In diesen Tagen jährte sich der Gründungstag der Bläsergruppe zum 50. Mal. Für die musikalische Vereinigung aus Ströhen war dies Grund genug eine würdige Jubiläumsfeier im Garten des Vereinsgasthauses und Übungslokals Störmer zu veranstalten. Dem geselligen Abschluss auf der Terrasse von Störmers Gasthaus war für die Mitglieder der Bläsergruppe und ihre Gäste bereits eine Planwagenfahrt ins benachbarte Steinbrink vorausgegangen.

Der Bläserobmann Andreas Fangmann ehrte aus Anlass des Jubiläums Horst Obenhaus und Klaus Baumgärtner, für ihre 50-jährige aktive Mitgliedschaft. Beide erhielten eine Ehrennadel, während Fangmann in einer Rede die lange Mitgliedschaft der beiden Revue passieren ließ.

Neben den beiden Gründungsmitgliedern feierten weitere Mitglieder ihre Zugehörigkeit in der Bläsergruppe des Hegerings Ströhen und wurden dafür geehrt: Ute Leukering aus Hemsloh, für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft, Rolf Lüdecker aus Wagenfeld für 20 Jahre, Willi Witte für 25 Jahre und Hartmut Winkelmann für 30 Jahre.

Die Bläserinnen und Bläser hatten sich am Freitagabend viel zu erzählen. „Es gab viele schöne, aber auch traurige Momente“, erinnerte Fangmann an die zurückliegenden fünf Jahrzehnte. „Neben den Signalen bei jagdlichen Anlässen liegen hinter uns Auftritte bei Familienfeiern, bei Hubertusschießen und anderen Vereinsveranstaltungen sowie in der Kirche“, fasste Fangmann die gemeinsame Zeit zusammen, „und leider waren auch ein paar Beerdigungen dabei.“

Die 15-köpfige Bläsergruppe sei 1969 auf Initiative von Günter Lauenstein ins Leben gerufen worden, betonte er, nachdem er neben dem ersten Übungsleiter Günter Obenhaus auch dessen Nachfolger Siegfried Teichmann begrüßt hatte. Heute leitet der Bläserobmann selbst die Übungseinheiten.

Horst Obenhaus und Klaus Baumgärtner trugen mit Anekdoten aus den Anfangsjahren zur Unterhaltung bei. „Zwei Jahre lang sind wir einmal in der Woche nach Neuenkirchen gefahren, um uns von Heinz Sassenhagen das Einmaleins des Jagdhornblasens beibringen zu lassen“, weiß Klaus Baumgärtner bis heute. Und bei Horst Obenhaus ist in Erinnerung geblieben, „dass die Proben bei Heinz immer erst eine Viertelstunde später losgingen, weil im Fernsehen noch die Tagesschau lief.“

Neben den Ehrungen stand der Rückblick auf das vergangene Jahr ebenfalls an der Tagesordnung. Fangmann erinnerte an die Teilnahmen an Wettbewerben auf Kreis- und Landesebene, erwähnte besonders das Aufeinandertreffen mit Landes- und Bundessiegern in Springe und freute sich, dass das kleine Ströher Ensemble dort den Hegering Kackerbeck kennengelernt habe und mit der bronzenen Hornfesselspange zurückgekehrt sei. „Wir waren sicher nicht immer die Besten, die Lustigsten aber allemal.“