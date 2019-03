Viele Fragen ohne belastbare Antworten

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Jede Menge Fragen, aber noch wenige belastbare Antworten stehen hinsichtlich der in Ströhen geplanten Biogasanlage der Prokon Regenerative Energien im Raum. Darum hat die Gemeinde Wagenfeld die Anfrage des Gewerbeaufsichtsamts Hannover, ob sie einem frühzeitigen Baubeginn zustimmt, mit einem klaren Nein beantwortet, wie Bürgermeister Matthias Kreye im Gespräch mit dieser Zeitung berichtete. Darüber hinaus hat sie der Genehmigungsbehörde am Donnerstag eine lange Liste mit Fragen übersandt, die sie vor einer möglichen Genehmigung geprüft wissen will.

So fordert die Gemeinde ein Verkehrsgutachten zur Klärung, ob der Renzeler Weg in Aufbau und Breite für den Lieferverkehr zur Biogasanlage ausgelegt ist – insbesondere auch hinsichtlich der Sicherheit des Schülerverkehrs. Berücksichtigt werden sollen der bestehende und künftige Verkehr. Außerdem fehlen der Gemeinde in den Antragsunterlagen Aussagen zu den Anfahrtszeiten (Sind Nachtfahrten möglich?) und einer möglichen Beteiligung Prokons an den Kosten der Straßenunterhaltung.

Viele Fragen sind auch im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung offen. Der Bebauungsplan sehe Abwässer aus der Produktion nicht vor, erklärt Kreye. Die Druckleitung zur Pumpstation am Tierpark könne die vorgesehenen 51 Kubikmeter Abwasser pro Tag nicht transportieren. Zwar hat Projektleiter Norbert Bachmann mündlich zugesichert, Prokon werde auf eigene Kosten eine größere Leitung verlegen, in den Antragsunterlagen festgelegt ist das aber nicht. Zu der Frage, ob Leitungen und Pumpstationen für die Abwassermenge ausgelegt ist, verlangt die Verwaltung ebenso ein Gutachten wie zu den Auswirkungen des Abwassers auf die biologischen Abläufe in der Kläranlage und den Klärschlamm. Zu klären ist unter anderem, wie eine bestimmte Konzentration der Bestandteile dauerhaft sichergestellt werden und ob der Klärschlamm weiterhin landwirtschaftlich und thermisch verwertet werden kann.

Darüber hinaus fordert die Verwaltung ein Gutachten über seuchenhygienische Risiken. Dahinter steht die Frage, was passiert, wenn in der Anlage Gülle oder Mist von einem Betrieb verarbeitet wurde, der in einem Seuchen-Sperrbezirk liegt. „Können die Landwirte in der Nachbarschaft der Anlage dann noch ihre Milch verkaufen?“, fragt Kreye. Und welche Auswirkungen hätte das auf den Tierpark, der sich in der Nähe befindet? Ebenfalls per Gutachten zu prüfen gilt, inwieweit die Immissionen der Anlage mit den umliegenden FFH-Gebieten vereinbar sind. So werden laut den Experten der Verwaltung jährlich zwölf Tonnen Reinstickstoff an die Luft abgegeben.

Grundsätzliche Bedenken haben Verwaltung und Politik, weil die von Prokon geplante Anlage nicht dem politischen Willen entspricht, der dem Bebauungsplan zugrunde liegt. In der Begründung des Plans wird ausdrücklich die Verwendung von pflanzlichen Stoffen gefordert, Prokon will aber fast ausschließlich Gülle und Mist verarbeiten. „Es sollte ein regionaler Kreislauf sein“, erklärt Kreye. Grünschnitt der näheren Umgebung sollte über eine Biogasanlage in Öl umgewandelt werden, das wieder vor Ort genutzt werden sollte.

Das Schreiben an das Gewerbeaufsichtsamt hatte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem Fachanwalt aufgesetzt. Der Verwaltungsausschuss hat es laut Kreye am Donnerstag abgesegnet. Darüber hinaus hat der Ausschuss festgestellt, dass der politische Wille hinter dem Bebauungsplan bei dessen Festsetzung offenbar nicht hinreichend rechtssicher zum Ausdruck gebracht wurde. Daher beauftragte er die Verwaltung, Vorschläge für dessen Anpassung zu unterbreiten und erforderlichenfalls Vorkehrungen für das Erlassen einer Veränderungssperre zu treffen. In einem Zeitraum von zunächst zwei Jahren könnte der überplante Bereich dann nicht bebaut werden, die Gemeinde hätte Zeit, den Plan so anzupassen, dass er den politischen Willen widerspiegelt.

Ebenfalls geprüft wissen möchte der Verwaltungsausschuss, ob die Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde angepasst werden muss. In Paragraf 8 heißt es, dass keine Stoffe in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet werden dürfen, die die Abwasserreinigung oder Schlammbeseitigung erschweren. Explizit genannt werden Jauche, Gülle und Mist. Die Verwaltung soll nun prüfen, ob das Verbot auch für Abwasser aus deren Verarbeitung gelten muss.

Vorschläge zur Bebauungsplanänderung will die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am 19. März vorstellen.