Viele Angebote wieder zu nutzen

Nach Corona-Zwangspause: „Moorwelten“ öffnen am 19. Mai

Wagenfeld – Nach der fast achtwöchigen Corona-bedingten Zwangspause öffnen die „Moorwelten“ – das Europäische Fachzentrum Moor und Klima in Wagenfeld-Ströhen – am kommenden Dienstag, 19. Mai, wieder ihre Türen für Besucher. „Wir freuen uns darauf, endlich wieder Gäste in unserem Haus begrüßen zu dürfen“, schreibt das Team der Moorwelten in einer Pressemitteilung.