Viel Geld für Straßen und Ortskernsanierung

Der Neubau der Sporthalle in Wagenfeld befindet sich in den letzten Zügen, die Abschlussrechnung erfolgt aber erst im nächsten Jahr. Erst dann werden auch die Fördermittel fließen.

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Ortskernsanierung, Flurbereinigung, Ausbau mehrer Straßen und ein großes neues Gewerbegebiet – auch das Jahr 2020 könnte für die Gemeinde Wagenfeld ein sehr kostspieliges werden. Der Investitionsplan sieht Ausgaben in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro vor, von denen die Gemeinde selbst etwa 2,2 Millionen Euro tragen müsste. Der Rest würde über Fördermittel finanziert. Ohne eine Kreditaufnahme wäre die Umsetzung aller Maßnahmen nicht zu stemmen, wie Bürgermeister Matthias Kreye in der Sitzung des Finanzausschusses am Dienstagabend verdeutlichte.

Die einmütige Zustimmung der Ausschussmitglieder für die Umsetzung der Vorhaben und die Ermächtigung für eine Kreditaufnahme hat die Verwaltung bekommen, ob tatsächlich alle Maßnahmen 2020 in Angriff genommen werden, ist allerdings noch fraglich. Zum einen kann es zu Verzögerungen bei der Planung kommen, zum anderen sind insbesondere im Bereich Bauen und Umwelt – mit einem Saldo von 1,7 Millionen Euro der mit Abstand größte Posten – viele Vorhaben von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig. Die Anträge sind laut Kreye gestellt, die Bewilligungen stehen noch aus.

Straßenausbau

Definitiv ausgebaut wird 2020 der erste Abschnitt der Schulstraße von der Mindener Straße bis zum Fliederweg. Dafür veranschlagt die Verwaltung 575.000 Euro, von denen etwa 90.000 Euro die Anlieger zahlen müssen. Der Rest der Schulstraße wird in den drei folgenden Jahren augebaut. Einen Ratsbeschluss gibt es auch für den Ausbau des Wirtschaftswegs „Bei den Meierhöfen“, für den etwa 50.000 Euro veranschlagt wurden. Der Ausbau von Wundersweg (310.000 Euro), Birkenweg (130.000 Euro) und Wilhelm-Falldorf-Straße (140.000 Euro) ist dagegen davon abhängig, ob Fördermittel in Höhe von 60 Prozent fließen.

+ Hohe Investitionen sind im Straßenausbau vorgesehen. Viele Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung, die Schulstraße wird aber auf jeden Fall ausgebaut. © Russ

Hinzukommen 190.000 Euro für Straßenbau im Rahmen der Flurbereinigungen Ströhen Nord und Süd. Die Summe entspricht 13 Prozent der Gesamtkosten. 75 Prozent tragen das Land und die EU, zwölf Prozent steuern die Anlieger bei. „Da wird viel passieren, darum zahlen wir das gerne“, sagte Kreye angesichts der hohen Förderung. Der Ausschussvorsitzende Heino Spreen (SPD) bezeichnete die Flurbereinigung und damit verbundene Zuschüsse angesichts des beklagenswerten Zustands zahlreicher Straßen in Ströhen als „Sechser im Lotto“. „Wenn wir das alles selbst zahlen müssten…“

Ortskernsanierung

660.000 Euro (davon 440.000 Euro Fördermittel) sind für den Beginn der Ortskernsanierung in Wagenfeld im Rahmen des ISEK vorgesehen. Die erfolgt allerdings nur, wenn das Land Niedersachsen die Förderung bewilligt. Eine Entscheidung erwartet Kreye für Mai oder Juni nächsten Jahres. Mitarbeiter des Landes haben sich die Planungen bereits vor Ort angeschaut. Laut Kreye sind ein paar kleinere Anpassungen in der Planung erforderlich.

Bei einem positiven Bescheid würde die Verwaltung im Herbst einen Sanierungsträger suchen, der die Gemeinde bei der auf etwa zehn Jahre angelegten Sanierung begleitet. Erste Maßnahmen würden voraussichtlich 2021 erfolgen.

Ebenfalls von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig ist die Neugestaltung des Außengeländes an der Auburg. Unter anderem sollen das Bauhofgebäude abgerissen und der Parkplatz hergerichtet werden. Veranschlagte Kosten: etwa 400.000 Euro. Die Verwaltung hofft auf 200.000 Euro Förderung.

Sporthalle und Bad

Im Bereich Schulen und Sport ist der Neubau der Sporthalle an der Grundschule mit 220.000 Euro der größte Posten. Die Halle wird zwar noch in diesem Jahr fertig, die Abschlussrechnung aber erst 2020. Und auch dann fließen erst die Fördermittel, die mit 450.000 Euro etwas geringer ausfallen als ursprünglich gedacht, während die Kosten ein paar Tausend Euro über der Schätzung liegen werden. Als Ursache nannte Kreye leicht gestiegene Baukosten und die Herrichtung der Außenanlage, die in den ursprünglichen Berechnungen noch nicht berücksichtigt war.

Für das Hallenfreibad sind vorsorglich 30.000 Euro eingeplant, falls noch kleinere Arbeiten anfallen. Die Sanierung soll aber in diesem Jahr komplett abgeschlossen werden. Die dafür anfallenden Fördermittel in Höhe von 320.000 Euro werden im nächsten Jahr in die Gemeindekasse fließen.

Schulen und Feuerwehr

60.000 Euro sind für die Erneuerung des Regenwasserkanals an der Grundschule Ströhen vorgesehen. Der vorhandene Kanal sei völlig zugewachsen. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, damit es nicht zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude komme, erläuterte Kreye. Im Kitabereich sind 2020 keine Maßnahmen geplant. In den vergangenen Jahren sei viel investiert worden, darum sei die Gemeinde dort gut aufgestellt, so Kreye.

Im Bereich Feuerwehr will die Gemeinde etwa 82.000 Euro in die Erneuerung von Sirenen und Löschwasserentnahmestellen sowie Inventar und Ausrüstung investieren. 181.000 Euro sind für den Ausbau des Kompensationsflächenpools veranschlagt, der aufgrund des geplanten Gewerbegebiets „Zur Mühle“ gegenüber von ZF erforderlich ist. Für die Erschließung des Gewerbegebiets sind 200.000 Euro veranschlagt. 279.000 Euro werden für Sanierung, Ausbau und Instandhaltung des Abwasserkanalsystems vorgehalten.

Auf Grundlage dieses Investitionsprogramms wird in den kommenden Wochen der Haushaltsplanentwurf erstellt, der in der Dezembersitzung des Rates verabschiedet werden soll.