Verwaltungen gehen auf Distanz

Vorübergehend geschlossen: Die Mitarbeiter des Rathauses in Wagenfeld sind ab Mittwoch für Bürger nur noch in dringenden Einzelfällen persönlich erreichbar. Foto: Russ

Lemförde/Wagenfeld - Von Melanie Russ. Um während der Corona-Pandemie ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen, gehen die Verwaltungen der Gemeinde Wagenfeld und der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ etwas auf Distanz. Sie bitten ihre Bürger, nur bei dringenden Angelegenheiten persönlich ins Rathaus zu kommen und alle anderen Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu klären.

Das Rathaus der Gemeinde Wagenfeld ist am heutigen Dienstag nur in der Zeit von 8 bis 10 Uhr geöffnet und ab Mittwoch komplett geschlossen. Laut Bürgermeister Matthias Kreye können nur noch in außerordentlich dringenden Fällen Termine mit Rathausmitarbeitern vereinbart werden. Die Zentrale des Rathauses ist unter Tel. 05444/98810 erreichbar.

Die Verwaltung begründet den Schritt damit, dass sie in dieser Corona-Krise rechtlich unabweisbare staatliche Aufgaben übernimmt und ihre Arbeitsfähigkeit darum sichergestellt bleiben muss.

Auch die Verwaltungsmitarbeiter selbst minimieren den Kontakt untereinander, soweit es geht. Besprechungen erfolgen möglichst per Telefonkonferenz. Außerdem plant die Verwaltung laut Kreye die Einführung eines Schichtbetriebs, damit sich Mitarbeiter eines Fachbereichs nicht begegnen und im Fall einer Infektion eine Vertretung zur Verfügung steht.

Im Rathaus in Lemförde sind die Öffnungszeiten derzeit noch nicht eingeschränkt, das könnte sich aber in Kürze ändern. Bereits jetzt bittet die Verwaltung ihre Bürger, genau abzuwägen, ob ein Besuch des Rathauses notwendig ist. „Nur unaufschiebbare Angelegenheiten sollten persönlich vorgebracht werden“, rät die Verwaltung via Internet.

Wie Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe auf Nachfrage erläutert, wurden für den Bereich Wasser/Abwasser besondere Vorkehrungen getroffen. So versehen die zwei Wassermeister und die Mitarbeiter des Klärwerks ihre Dienste jeweils voneinander getrennt, damit im Fall einer Infektion weiterhin Fachleute für die Sicherung der Grundversorgung zur Verfügung stehen. In den übrigen Bereichen sei diese Trennung kaum möglich, da es für viele Bereiche nur einen Sachbearbeiter gebe.

Darüber hinaus teilen beide Verwaltungen mit, dass eine Notbetreuung für Schul- und Kindergartenkinder in Kleingruppen nur für die Eltern gewährleistet werden kann, die beide in kritischen Infrastrukturen arbeiten beispielsweise im Bereich Pflege, Gesundheit, Medizin, Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr. Entsprechende Eltern können sich bei Bedarf an die Grundschulen beziehungsweise die Kindertagesstätten wenden.

Die Schwimmbäder der beiden Kommunen sind seit gestern vorsorglich geschlossen – das Hallenfreibad in Wagenfeld bis auf Weiteres, das Freizeitbad in Hüde voraussichtlich bis zum 18. April. Auch die Sporthallen in beiden Kommunen sind geschlossen. „Es wurde ausnahmslos Verständnis geäußert“, berichtet Kreye von den Gesprächen mit den Vereinsvertretern in Wagenfeld.