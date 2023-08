Verwaltung der Oberschule Wagenfeld umgezogen

Von: Melanie Russ

Verwaltung und Lehrerschaft der Oberschule Wagenfeld sind im Vorfeld der Sanierung ins Obergeschoss umgezogen. Bei der Gelegenheit wurde auch ordentlich aufgeräumt.

Im Materiallager für die naturwissenschaftlichen Fächer sieht es noch etwas unordentlich aus. © Russ

Wagenfeld – Umzugskartons und Rollwagen voller Lehrbücher stehen hier und da noch in den Gängen und Räumen herum, doch das Gröbste ist pünktlich zum Ende der Sommerferien geschafft. Verwaltung und Lehrerschaft der Oberschule Wagenfeld sind im Vorfeld der zum Jahresende anstehenden Sanierung in die freien Räume des Obergeschosses gezogen. Wie berichtet, soll das Erdgeschoss etwa ab Herbst grundlegend saniert und anschließend das nicht mehr benötigte Obergeschoss zurückgebaut werden. Damit die Verwaltung nicht während des laufenden Schulbetriebs umziehen muss, hat sie schon jetzt das Feld geräumt.

Hausmeister Reinhard Suchalla hatte bei der etwa zweiwöchigen Aktion den Hut auf, koordinierte die Helfer des Landkreises Diepholzer, der Träger der Oberschule ist, und hatte immer im Blick, was wohin muss. „Er hat einen tollen Job gemacht“, lobt Schulleiter Frank Klausing. Er und sein Lehrerkollegium packten zwischendurch ebenfalls mit an, räumten Bücher und Lehrmaterialien in Kartons, richteten die provisorischen Fachräume ein und schleppten Tische und Stühle vom alten ins neue Lehrerzimmer. „Das Gros ist jetzt so eingerichtet, dass wir gut arbeiten können“, so Frank Klausing.

Und wie es bei Umzügen und Renovierungen so ist: Man findet beim Ausräumen in den hintersten Ecken und den Abstellräumen auch allerlei Kram, der sich über die Jahre angesammelt hat, weil man meinte, ihn irgendwann vielleicht doch noch mal gebrauchen zu können. War natürlich nicht so, und darum wurde der Umzug auch genutzt, um ordentlich auszusortieren.

Im Büro der kollegialen Schulleitung kann schon gut gearbeitet werden. Der Umzug habe sehr gut geklappt, lobt Schulleiter Frank Klausing alle Beteiligten. © Russ, Melanie

So wurden unter anderem die Klassenstühle mit der braunen Plastiksitzschale aus der Vor-Vor-Generation – die Mittvierziger werden sich noch erinnern – endlich entsorgt. Ebenso beschädigte Schränke und uralte Laptops und Computer. Dabei sei alles fachgerecht nach Kunststoff, Metall und Elektroschrott getrennt worden, erzählt Frank Klausing. „Das war unserem Hausmeister sehr wichtig.“ Also wurden auch die Plastiksitzschalen gewissenhaft von den Metallbeinen geschraubt. Drei bis vier Container seien am Ende gefüllt worden.

Was noch brauchbar ist, aber nicht mehr gebraucht wird, wurde den anderen Schulen des Landkreises Diepholz angeboten. Das werde immer so gehandhabt, erklärt der Schulleiter. So finden zum Beispiel einige Nähmaschinen, die früher im Fach Textiles Gestalten genutzt wurden, an einer anderen Oberschule weitere Verwendung. Ein paar ebenfalls nicht mehr benötigte, aber funktionstüchtige Olympia-Schreibmaschinen suchen dagegen noch einen Abnehmer.

Während des Umbaus soll zunächst der in den 1970er-Jahren errichtete Altbau saniert werden. Die Bausubstanz ist laut Landkreis noch gut, in energetischer Hinsicht ergab eine Untersuchung aber ein vernichtendes Urteil. Der Altbau wird darum entkernt, energetisch saniert und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Außerdem wird sich hinsichtlich der Aufteilung der Räume einiges ändern.

Nach der Sanierung des Altbaus folgen der Rückbau des Obergeschosses und Sanierung und Umbau im in den 1990er-Jahren entstandenen Neubau. Auch dort bekommen die Räume eine neue Aufteilung, außerdem wird mit Dämmmaßnahmen und neuen Fenstern energetisch ein bisschen nachgebessert.

Laut Landkreis bleibt die Wärmeversorgung durch eine Biogasanlage erhalten. Die durch den Rückbau verfügbare Dachfläche soll mit einer Photovoltaik-Anlage besetzt und als Gründach ausgebildet werden. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Die Kosten hatte der Landkreis Diepholz im Mai auf zwölf Millionen Euro beziffert. Von der KfW liegt bereits ein Förderbescheid in Höhe von drei Millionen Euro vor.