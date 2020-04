Vermessungsarbeiten beginnen

Ströhen – Wenn Mitarbeiter des Vermessungsbüros Mittelstädt und Schröder in den kommenden Wochen ihre Gerätschaften im Ströher Süden aufbauen und dabei auch schon mal auf Privatgrundstücken stehen, dann hat das durchaus seine Richtigkeit. Denn sie sind im Auftrag des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) für das Flurbereinigungsverfahren Ströhen-Süd unterwegs.

Es werde die Umringsgrenze des Verfahrens beziehungsweise des Neuvermessungsgebietes vermessen und förmlich festgestellt, erklärt Carsten Kütemeier in einer Mitteilung der Behörde. Die Aufmessung des Wege- und Gewässernetzes sowie der Hof- und Gebäudeflächen als sogenannte Bedingungsflächen und der für die spätere Landzuteilung bedeutsamen topografischen Punkte sei der erste Teil der „Flurbereinigungsvermessung“.

Es handele sich hierbei noch nicht um die Übertragung der neuen Grenzen in die Örtlichkeit, betont Kütemeier. Sie würden erst zur Besitzeinweisung (Neuzuteilung) in das jetzt aufzumessende Wege- und Gewässernetz eingerechnet und anschließend im zweiten Teil der“ Flurbereinigungsvermessung“ in die Örtlichkeit übertragen.

Bei der Vermessung müssen die Fachleute auch Grundstücke und Höfe betreten. „Die Messtrupps werden bemüht sein, Beeinträchtigungen sowie Flurschäden weitestgehend zu vermeiden, bitten bei unvermeidlichen Störungen jedoch um Verständnis“, so Kütemeier. Die Bewertung der Flächen soll 2021 erfolgen. Danach wird das ArL Planungsgespräche mit den Eigentümern führen. Sie könnten Wünsche äußern, einen Anspruch auf deren Erfüllung gebe es aber nicht, betont Kütemeier.

Mit einem Volumen von rund 4,5 Millionen Euro und einem berücksichtigten Wegenetz von 30 Kilometern ist das 2018 gestartete Flurbereinigungsverfahren Ströhen-Süd eines der größten in Niedersachen. 3,4 Millionen Euro trägt das Land, den Rest zahlen die Gemeinde Wagenfeld und die 275 beteiligten Grundstückseigentümer. Im Fokus stehen dabei die Landwirtschaft und der Wegebau, für den allein gut vier Millionen Euro veranschlagt sind.

Das erste Bauprogramm wird in diesem Jahr umgesetzt und hat laut Kütemeier ein Volumen von etwa einer Million Euro. Der Wagenfelder Rat hat Mittel für den Ausbau der Straßen Darlatener Weg, Rothe Riede, Bürgermeister Kropp Straße, Am Schwarzen Moor und Oberauerort in den Haushalt eingestellt. Derzeit läuft die Ausschreibung. In den kommenden beiden Jahren werde es weitere Bauprogramme geben, so Kütemeier.

Naturschutzmaßnahmen und die ökologische Aufwertung der Großen Aue sind ebenfalls Teil des Flurbereinigungsverfahrens. Konkrete Planungen gibt es hier allerdings noch nicht. mer