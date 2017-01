Ein „Urgestein“ der Oberschule geht

Mit Blumen in den Ruhestand: Rektor Hartmut Bublitz verabschiedete Hedda Zorn-Ehrenheim nach 42-jährigem Wirken an der heutigen Oberschule Wagenfeld am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer kleinen Feierstunde aus dem Schuldienst. - Foto: Scheland

WAGENFELD. Die Pädagogin Hedda Zorn-Ehrenheim hat in ihrer 42-jährigen Dienstzeit als Lehrerin an der heutigen Oberschule Wagenfeld mehr als 1 000 Kinder kommen und gehen sehen und eine ganze Reihe unterschiedlicher Schulformen miterlebt. Sie ist ihren Schülerinnen und Schülern immer auf Augenhöhe begegnet, war stets eine Verfechterin offener und klarer Worte und hat sich viele Jahre über die eigentlichen Anforderungen als Lehrerin für die Fächer Deutsch, Religion und Erdkunde auch sozial in der Wagenfelder Bildungseinrichtung engagiert.

Am Donnerstag hatte die ebenso langjährige wie verdiente Pädagogin in der Oberschule am Branntweinsweg ihren letzten Arbeitstag. Rektor Hartmut Bublitz verabschiedete Hedda Zorn-Ehrenheim, die im Juli dieses Jahres ihr 65. Lebensjahr vollendet, im Beisein des gesamten Kollegiums und weiterer Gäste in den Ruhestand, überreichte die entsprechende Urkunde der übergeordneten Schulbehörde und versüßte der Ausscheidenden mit einem prächtigen Blumenstrauß den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. „Aber ganz ehrlich, liebe Hedda, einen Ruhestand im Sinne von Stillstand kann ich mir bei dir nur schwer vorstellen“, scherzte Bublitz. „Dennoch: Wir verabschieden heute ein Urgestein unserer Schule“, ergänzte er.

Für den Laudator war die Verabschiedung der verdienten Lehrkraft übrigens die letzte Amtshandlung als Leiter der Wagenfelder Oberschule. Hartmut Bublitz hat die Schule nur einen Tag später für immer verlassen.

In seinen Dankesworten skizzierte Bublitz zunächst die wichtigsten schulischen Eckpunkte der künftigen Pensionärin.

Neben ihrer Aufgabe als Klassenlehrerin habe sich Hedda Zorn-Ehrenheim als Fachleiterin Sprachen und Fachobfrau für Lese- und Rechtschreibförderung an der Schule engagiert, „weil die deutsche Sprache einer deiner beruflichen Schwerpunkte war und ist.“ Zudem habe die Ausscheidende die Schulbücherei eingerichtet und jahrelang mit großem Engagement begleitet sowie diverse Schulveranstaltungen rund um das Thema Literatur eingeführt, organisiert und ausgerichtet. An weiteren Fortbildungen nannte Bublitz unter anderem die zur Diagnose und Therapie von Legasthenie und als weiteren Arbeitsschwerpunkt die Ausbildung und Prüfung zur Beratungslehrerin. „In der Funktion warst du annähernd 25 Jahre bei uns tätig.“

„Für deine Meinungsbildung und Entscheidungen war die pädagogische und menschliche Wirkung des Tuns immer entscheidend. Dies hast du immer eingefordert, insbesondere dann, wenn Diskussionen nach deinem Ermessen nicht zielführend waren. Für dich hatte in der Schule die Pädagogik Priorität und nichts anderes“, fasste Bublitz seine Laudatio zusammen. Bei allem Tun sei die Ausscheidende nicht immer die bequeme Lehrerin gewesen, sondern eine mit Ecken und Kanten. Bublitz schloss mit der Feststellung, dass Hedda Zorn-Ehrenheim nicht nur die Geschichte der heutigen Oberschule Wagenfeld mitgeschrieben, sondern die Bildungseinrichtung gleichermaßen die ganze Familie Zorn begleitet habe – Ehemann Hans-Joachim ebenso wie die drei Kinder Swantje, Jesper und Mintje. „Über alle Höhen und Tiefen hinweg, die das Leben so mit sich bringt.“ J ges