Unterschiedliche Sichtweisen aufs Moor

Kunstausstellung zu Kranichwochen im EFMK: Erstes Treffen der Künstler

+ Die Leiterin der Moorwelten Dr. Michaela Meyer zeigte den sechs Künstlern Haus und Foyer. Foto: Brauns-Bömermann

Ströhen – Mit Beginn der Kranichwochen, in denen erlebnisreiche und informative Exkursionen zu den Kranich-Beobachtungspunkten in der Diepholzer Moorniederung angeboten werden, ist am 17. Oktober um 19 Uhr die Vernissage einer neuen Gemeinschaftsausstellung im Europäischen Zentrum für Moor und Klima in Ströhen geplant. Sechs regionale Künstler, die sich in Sachen Kranich, Moor und Natur „heimisch“ fühlen, haben sich bereits in den Moorwelten getroffen.