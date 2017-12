Gemeinde Wagenfeld dankt Tagesmüttern

Wagenfeld - Drei Tagesmüttern dankte Bürgermeister Matthias Kreye für ihre langjährige Unterstützung, einer weiteren dafür, das Netzwerk der Wagenfelder Tagesmütter tatkräftig unterstützen zu wollen.

Die gebürtige Wagenfelderin Monika Bollhorst, die heute in Rahden-Pr. Ströhen wohnt, blickt in diesem Jahr bereits auf ihren 25-jährigen Einsatz als Tagespflegeperson für Kinder zurück. Manuela Krusmann aus Wagenfeld ist seit 13 Jahren als Tagesmutter aktiv, und Marion Henke aus Ströhen gehört seit zehn Jahren dem Wagenfelder Tagesmütter-Netzwerk an. Verena Voortmann aus Barver ist erst in diesem Jahr in die besondere Kinderbetreuung eingetreten, ebenso wie Desdemona Schnabel aus Wagenfeld. Seit einem Jahr sind Silvia Schwarze aus Rahden und Ilona Klausing aus Diepholz dabei.

Aktuell werden von den sieben Tagesmüttern 17 Kinder betreut. Die überörtliche Koordination erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vermittlungsstellen der Kommunen. Ansprechpartner in der Kontakt- und Vermittlungsstelle für die Kindertagespflege in Wagenfeld ist Andreas Mundhenke (Telefon 05444/988112, E-Mail andreas.mundhenke@wagenfeld.de). Er ist Erziehungsberechtigten bei der Suche nach passenden Plätzen bei Tagespflegepersonen behilflich.

Weitere Tagesmütter gesucht

Das Netzwerk der Tagesmütter in der Gemeinde Wagenfeld benötigt nach wie vor Unterstützung. Tagesmütter oder -väter, die Interesse an der Betreuung von Kindern im Alter von einem bis 14 Jahren haben, können sich jederzeit bei der Kontakt- und Vermittlungsstelle im Wagenfelder Rathaus melden.

Bevor Bürgermeister Kreye die anwesenden Tagesmütter mit festlichen Blumensträußen überraschte und zu einem „Dankeschön-Imbiss“ einlud, ging er kurz auf die Kinderbetreuungssituation in Wagenfeld und Ströhen ein. „Wir haben kräftig investiert und schaffen innerhalb von zwei Jahren 135 neue Plätze in Kindertagesstätten und Krippen, das ist ganz enorm“, betonte der Verwaltungschef.

„Leistungen gar nicht hoch genug einschätzen“

Die Kombination mit Tagesmüttern bezeichnete der Bürgermeister als wunderbar, weil die privaten Betreuerinnen auch Zeiten abdecken könnten, die in öffentlichen Einrichtungen nicht möglich seien. „Wir sind als Kommune dankbar, dass wir verschiedene Varianten der Kinderbetreuung anbieten können“, freute sich Matthias Kreye über das teilweise jahrzehntelange Engagement der Tagesmütter.

Stephan Dubenhorst bedankte sich seitens des gesamten Rates für den Einsatz der Tagesmütter. „Wir können ihre Leistungen gar nicht hoch genug einschätzen“, lobte der Vorsitzende des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses das Engagement der Tagesmütter, „zumal bei allen viel Idealismus dabei ist.“ Er stellte es als positiv heraus, dass die Gemeinde Wagenfeld auch ein alternatives Betreuungsprogramm für Kinder anbieten könne und wünschte sich, „dass sich das Team noch vergrößert.“

Das Schlusswort für die Tagesmütter sprach dann Marion Henke aus Ströhen: „Unsere Arbeit funktioniert nur, wenn das ganze System passt. Die Zusammenarbeit mit Eltern, Kommune und Jugendamt. Im Landkreis Diepholz ist das der Fall.“